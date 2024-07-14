«Атака на демократию»: лидеры государств отреагировали на стрельбу в Трампа

Мировые лидеры потрясены новостью о покушении на Трампа

14 июля 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

Мировые лидеры осудили стрельбу в Дональда Трампа на митинге и выразили слова поддержки экс-главе Штатов Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Мировые лидеры отреагировали на стрельбу в экс-главу США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. В ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты Штатов был ранен в ухо. Лидеры государств высказались об этом инциденте, назвав покушение на Трампа «агрессией против демократии» и «атакой на демократию». «Это атака не только на демократию, но и всех тех, кто защищает свободный мир и живет в нем» — говорится в заявлении офиса президента Аргентины Хавьера Милея. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, призвал противостоять любым формам агрессии против демократии и пожелал Трампу скорейшего выздоровления: «Мы должны твердо противостоять любой форме агрессии, которая бросает вызов демократии». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил произошедшее, написав на странице в соцсети Х: «В очередной раз мы становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей». Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также высказался по поводу случившегося в Пенсильвании и отметил, что насилие иррационально: «В любом случае, мы осуждаем то, что произошло с бывшим президентом Дональдом Трампом. Насилие иррационально и бесчеловечно». Кроме того, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвали стрельбу на митинге неприемлемым инцидентом. «То, что мы увидели сегодня, неприемлемо», — написал бразильский лидер на своей странице в соцсети Х. «Политическое насилие является неприемлемым», — отметил Трюдо, выразив слова поддержки Трампу и всем участникам митинга. Также министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья и президент Кубы Мигель Диас-Канель осудили инцидент, сказав, что любая форма насилия недопустима. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что насилию не место в политике: «Я решительно осуждаю этот инцидент. Насилию не место в политике и демократических государствах». Поддержку кандидату в президенты США выразили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы с Сарой (жена Нетаньяху — прим. URA.RU) были потрясены очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал израильский премьер в своей соцсети. Новость по теме В Трампа выстрелили во время митинга в Пенсильвании: состояние политика, пострадавшие и погибшие В ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен на митинге в Пенсильвании. Подробнее о покушении на экс-главу Штатов — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мировые лидеры отреагировали на стрельбу в экс-главу США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. В ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты Штатов был ранен в ухо. Лидеры государств высказались об этом инциденте, назвав покушение на Трампа «агрессией против демократии» и «атакой на демократию». «Это атака не только на демократию, но и всех тех, кто защищает свободный мир и живет в нем» — говорится в заявлении офиса президента Аргентины Хавьера Милея. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, призвал противостоять любым формам агрессии против демократии и пожелал Трампу скорейшего выздоровления: «Мы должны твердо противостоять любой форме агрессии, которая бросает вызов демократии». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил произошедшее, написав на странице в соцсети Х: «В очередной раз мы становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей». Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также высказался по поводу случившегося в Пенсильвании и отметил, что насилие иррационально: «В любом случае, мы осуждаем то, что произошло с бывшим президентом Дональдом Трампом. Насилие иррационально и бесчеловечно». Кроме того, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвали стрельбу на митинге неприемлемым инцидентом. «То, что мы увидели сегодня, неприемлемо», — написал бразильский лидер на своей странице в соцсети Х. «Политическое насилие является неприемлемым», — отметил Трюдо, выразив слова поддержки Трампу и всем участникам митинга. Также министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья и президент Кубы Мигель Диас-Канель осудили инцидент, сказав, что любая форма насилия недопустима. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что насилию не место в политике: «Я решительно осуждаю этот инцидент. Насилию не место в политике и демократических государствах». Поддержку кандидату в президенты США выразили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы с Сарой (жена Нетаньяху — прим. URA.RU) были потрясены очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал израильский премьер в своей соцсети. В ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен на митинге в Пенсильвании. Подробнее о покушении на экс-главу Штатов — в материале URA.RU.