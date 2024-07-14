ФБР установило личность стрелявшего в Трампа

14 июля 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Выстрелы прозвучали во время митинга с участием Трампа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Федеральное бюро расследований установило личность стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Это 20-летний житель Пенсильвании. Информацию передает CNN. Выстрелы на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп, прогремели 13 июля. В результате погиб один зритель, двое получили тяжелые ранения. Сам Трамп был ранен в ухо и, по его словам, потерял много крови. Стрелявший был ликвидирован. Расследованием покушения занялось ФБР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральное бюро расследований установило личность стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Это 20-летний житель Пенсильвании. Информацию передает CNN. Выстрелы на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп, прогремели 13 июля. В результате погиб один зритель, двое получили тяжелые ранения. Сам Трамп был ранен в ухо и, по его словам, потерял много крови. Стрелявший был ликвидирован. Расследованием покушения занялось ФБР.