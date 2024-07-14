ФБР установило личность стрелявшего в Трампа

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Выстрелы прозвучали во время митинга с участием Трампа Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований установило личность стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Это 20-летний житель Пенсильвании. Информацию передает CNN.

Выстрелы на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп, прогремели 13 июля. В результате погиб один зритель, двое получили тяжелые ранения. Сам Трамп был ранен в ухо и, по его словам, потерял много крови.

Стрелявший был ликвидирован. Расследованием покушения занялось ФБР.

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Федеральное бюро расследований установило личность стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Это 20-летний житель Пенсильвании. Информацию передает CNN. Выстрелы на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп, прогремели 13 июля. В результате погиб один зритель, двое получили тяжелые ранения. Сам Трамп был ранен в ухо и, по его словам, потерял много крови. Стрелявший был ликвидирован. Расследованием покушения занялось ФБР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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