ФБР установило личность стрелявшего в Трампа

Выстрелы прозвучали во время митинга с участием Трампа
новость из сюжетаПокушение на Дональда Трампа
Федеральное бюро расследований установило личность стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Это 20-летний житель Пенсильвании. Информацию передает CNN.
Выстрелы на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп, прогремели 13 июля. В результате погиб один зритель, двое получили тяжелые ранения. Сам Трамп был ранен в ухо и, по его словам, потерял много крови.
Стрелявший был ликвидирован. Расследованием покушения занялось ФБР.
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