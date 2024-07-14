В США раскрыли сценарий военного противостояния НАТО и России в небе

Представлен сценарий возможного военного противостояния между НАТО и Россией в воздушном пространстве. По мнению американского издания Business Insider, страны альянса столкнутся с трудностями в противодействии РФ в воздухе из-за высокой эффективности российской ПВО.
«Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе», — говорится в материале. Там добавили, что ВВС западных стран еще не сталкивались с таким уровнем ПВО, каким обладает Россия. В ходе СВО на Украине ВС РФ продемонстрировали способность создавать сложные системы ПВО с мощными радарами, системами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами.
Авторы статьи считают, что Россия представляет собой для Запада совершенно иной вызов с возможностью развертывания обширной и высокотехнологичной ПВО. Войскам НАТО будет сложно противостоять такому противнику, заключили в материале.
НАТО намерено увеличить количество военных бригад до 50 штук для защиты от якобы «потенциального нападения со стороны России». Представитель альянса также упомянул о целях по усилению обороноспособности на саммите в Вашингтоне. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны с Североатлантическим альянсом Россия будет использовать баллистические и крылатые ракеты из-за несопоставимости военного потенциала, передает Life.
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