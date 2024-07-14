В США раскрыли сценарий военного противостояния НАТО и России в небе

Business Insider: НАТО не сможет противостоять России в воздухе из-за мощной ПВО
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ВВС стран НАТО не справится с мощной российской ПВО, пишет Business Insider
ВВС стран НАТО не справится с мощной российской ПВО, пишет Business Insider Фото:

Представлен сценарий возможного военного противостояния между НАТО и Россией в воздушном пространстве. По мнению американского издания Business Insider, страны альянса столкнутся с трудностями в противодействии РФ в воздухе из-за высокой эффективности российской ПВО.

«Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе», — говорится в материале. Там добавили, что ВВС западных стран еще не сталкивались с таким уровнем ПВО, каким обладает Россия. В ходе СВО на Украине ВС РФ продемонстрировали способность создавать сложные системы ПВО с мощными радарами, системами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами.

Авторы статьи считают, что Россия представляет собой для Запада совершенно иной вызов с возможностью развертывания обширной и высокотехнологичной ПВО. Войскам НАТО будет сложно противостоять такому противнику, заключили в материале.

НАТО намерено увеличить количество военных бригад до 50 штук для защиты от якобы «потенциального нападения со стороны России». Представитель альянса также упомянул о целях по усилению обороноспособности на саммите в Вашингтоне. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны с Североатлантическим альянсом Россия будет использовать баллистические и крылатые ракеты из-за несопоставимости военного потенциала, передает Life

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Представлен сценарий возможного военного противостояния между НАТО и Россией в воздушном пространстве. По мнению американского издания Business Insider, страны альянса столкнутся с трудностями в противодействии РФ в воздухе из-за высокой эффективности российской ПВО. «Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе», — говорится в материале. Там добавили, что ВВС западных стран еще не сталкивались с таким уровнем ПВО, каким обладает Россия. В ходе СВО на Украине ВС РФ продемонстрировали способность создавать сложные системы ПВО с мощными радарами, системами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами. Авторы статьи считают, что Россия представляет собой для Запада совершенно иной вызов с возможностью развертывания обширной и высокотехнологичной ПВО. Войскам НАТО будет сложно противостоять такому противнику, заключили в материале. НАТО намерено увеличить количество военных бригад до 50 штук для защиты от якобы «потенциального нападения со стороны России». Представитель альянса также упомянул о целях по усилению обороноспособности на саммите в Вашингтоне. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны с Североатлантическим альянсом Россия будет использовать баллистические и крылатые ракеты из-за несопоставимости военного потенциала, передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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