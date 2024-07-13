В Каменске-Уральском загорелось общежитие на улице Пугачева, 31. Три человека пострадали. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«На площади 30 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Самостоятельно эвакуировались 43 человека. Огнеборцами спасены семь человек, из них трое детей. Пострадали три человека (взрослые)», — сообщили в ведомстве.
В 09:39 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 12 спасателей и четыре единицы техники.
По словам очевидцев, это не первый раз, когда в этом здании происходит пожар. Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» публикует видео с места происшествия и уточняет, что также была спасена кошка.
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