13 июля 2024

В свердловском городе пожар охватил общежитие, есть пострадавшие. Видео

В Каменске-Уральском пожар охватил общежитие, есть пострадавшие
© Служба новостей «URA.RU»
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Огнеборцами спасены семь человек, из них трое детей (архивное фото)
Огнеборцами спасены семь человек, из них трое детей (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском загорелось общежитие на улице Пугачева, 31. Три человека пострадали. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 30 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Самостоятельно эвакуировались 43 человека. Огнеборцами спасены семь человек, из них трое детей. Пострадали три человека (взрослые)», — сообщили в ведомстве.

В 09:39 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 12 спасателей и четыре единицы техники.

По словам очевидцев, это не первый раз, когда в этом здании происходит пожар. Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» публикует видео с места происшествия и уточняет, что также была спасена кошка.

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В Каменске-Уральском загорелось общежитие на улице Пугачева, 31. Три человека пострадали. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 30 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Самостоятельно эвакуировались 43 человека. Огнеборцами спасены семь человек, из них трое детей. Пострадали три человека (взрослые)», — сообщили в ведомстве. В 09:39 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 12 спасателей и четыре единицы техники. По словам очевидцев, это не первый раз, когда в этом здании происходит пожар. Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» публикует видео с места происшествия и уточняет, что также была спасена кошка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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