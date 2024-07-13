Развлечения Интересное Челябинский кондитер изготовила огромный съедобный флаг, установив мировой рекорд. Фото Челябинский кондитер Синицкая установила рекорд, изготовив большой торт-триколор 14 июля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 + Торт в виде флага зафиксировали как рекорд (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Челябинский кондитер Марина Синицкая установила мировой рекорд на выставке-форуме «Россия» в Москве, изготовив гигантский торт в форме триколора. Достижение зафиксировали в Международной книге рекордов «Интеркорд». «Размер изделия в виде флага России — 24 метра, а весит он полторы тонны. Для успешной презентации пришлось перетаскивать его на второй этаж. Изготовление торта мы приурочили к закрытию выставки-форума „Россия“ на ВДНХ», — рассказала Марина Синицкая. Как отметили авторы, торт символизирует единство и гордость за страну. Трудились над созданием десерта кондитеры из 30 регионов России. Участникам пришлось разделиться на две команды по 15 человек. Над гигантским тортом трудились 30 пекарей со всей России Группа «Администрация городского округа Мытищи», vk.com Команда Марины Синицкой побила предыдущий кулинарный рекорд, который принадлежал кондитерам из Сочи Группа «Администрация городского округа Мытищи», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинский кондитер Марина Синицкая установила мировой рекорд на выставке-форуме «Россия» в Москве, изготовив гигантский торт в форме триколора. Достижение зафиксировали в Международной книге рекордов «Интеркорд». «Размер изделия в виде флага России — 24 метра, а весит он полторы тонны. Для успешной презентации пришлось перетаскивать его на второй этаж. Изготовление торта мы приурочили к закрытию выставки-форума „Россия“ на ВДНХ», — рассказала Марина Синицкая. Как отметили авторы, торт символизирует единство и гордость за страну. Трудились над созданием десерта кондитеры из 30 регионов России. Участникам пришлось разделиться на две команды по 15 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям