Челябинский кондитер Марина Синицкая установила мировой рекорд на выставке-форуме «Россия» в Москве, изготовив гигантский торт в форме триколора. Достижение зафиксировали в Международной книге рекордов «Интеркорд».
«Размер изделия в виде флага России — 24 метра, а весит он полторы тонны. Для успешной презентации пришлось перетаскивать его на второй этаж. Изготовление торта мы приурочили к закрытию выставки-форума „Россия“ на ВДНХ», — рассказала Марина Синицкая.
Как отметили авторы, торт символизирует единство и гордость за страну. Трудились над созданием десерта кондитеры из 30 регионов России. Участникам пришлось разделиться на две команды по 15 человек.
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