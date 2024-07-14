ФБР раскрыло имя стрелявшего в Трампа: последние новости о покушении на экс-президента США

ФБР: в Трампа стрелял 20-летний американец

14 июля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

В Дональда Трампа стрелял 20-летний американец Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Во время митинга в штате Пенсильвания в ночь с 13 на 14 июля был ранен бывший президент США Дональд Трамп. В результате случившегося один человек погиб, двое тяжело ранены, сам экс-глава Штатов получил ранение в ухо. Сейчас жизни Трампа ничего не угрожает. Последние новости о покушении на экс-главу США — в материале URA.RU. Стрельбу официально назвали покушением Стрельбу на митинге в Дональда Трампа официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек. Он также подчеркнул, что сейчас ФБР активно работает совместно с другими службами для расследования случившегося. Байден поговорил с Трампом после покушения Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Однако детали беседы не были раскрыты. Ранее Байден сказал, что будет молиться за здоровье своего предшественника. Президент США Джо Байден созвонился с Дональдом Трампом после покушения Фото: Official White House / Adam Schultz Трамп посетит съезд республиканцев Несмотря на ранение, полученное в ходе покушения, Дональд Трамп посетит съезд Республиканской партии Штатов в Милуоки в понедельник, 15 июля. На мероприятии политик, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на пост 47-го президента США. Правоохранители нашли винтовку Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал Дональд Трамп. Снайпер — 20-летний американец, устроивший из нее стрельбу на расстоянии сотни метров, находясь за пределами территории, где проходило мероприятие, был ликвидирован. Правоохранители на месте стрельбы обнаружили винтовку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Стрелок не связан с иностранными государствами Американец Томас Мэтью Крукс, ранивший Трампа и двух зрителей митинга, а также убивший одного человека, не имеет связей с иностранными государствами. Об этом сообщил NBC со ссылкой на американских чиновников. Обращение Кеннеди-младшего Кандидат в президента США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев к единению после стрельбы, в результате которой пострадал экс-президент Дональд Трамп. В своем обращении в соцсети он выразил поддержку политику и его семье. «Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший. Трамп покинул больницу Кандидата в президенты США Дональда Трампа выписали из больницы после инцидента со стрельбой. В результате покушения у него было ранено ухо. Сам политик сказал, что потерял много крови. Дональд Трамп уже покинул больницу Фото: Официальный сайт Президента РФ Стрелок был в майке с рекламой оружия Томас Мэтью Крукс во время стрельбы на митинге Дональда Трампа был в майке с эмблемой YouTube-канала про оружие Demolition Ranch, на который подписано более 11 миллионов человек. Канал рассказывает о разных видах огнестрельного оружия. Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глава Секретной службы США и начальник подразделения, отвечавшего за охрану митинга, должны уйти в отставку. Об этом он заявил на своей странице в соцсети. Илон Маск призвал к отставке главу Секретной службы США Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Полиция ищет других возможных подозреваемых Стрелок на митинге Дональда Трампа, вероятнее всего, действовал в одиночку. Однако полиция штата Пенсильвания сейчас ищет других возможных подозреваемых. В МИД РФ прокомментировали покушение на Трампа Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отметив, что в Штатах поощряется разжигание ненависти к политическим оппонентам. Она также сказала, что ранее называла примеры американской традиции покушений на президентов и кандидатов на этот пост. Первое видео с Дональдом Трампом после покушения Дональд Трамп попал на видео впервые после покушения. На кадрах видно, как политик выходит из самолета в аэропорту Нью-Джерси. Его опубликовал на своей странице в социальной сети замначальника коммуникаций бывшего главы Белого дома Марго Мартин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время митинга в штате Пенсильвания в ночь с 13 на 14 июля был ранен бывший президент США Дональд Трамп. В результате случившегося один человек погиб, двое тяжело ранены, сам экс-глава Штатов получил ранение в ухо. Сейчас жизни Трампа ничего не угрожает. Последние новости о покушении на экс-главу США — в материале URA.RU. Стрельбу на митинге в Дональда Трампа официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек. Он также подчеркнул, что сейчас ФБР активно работает совместно с другими службами для расследования случившегося. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Однако детали беседы не были раскрыты. Ранее Байден сказал, что будет молиться за здоровье своего предшественника. Несмотря на ранение, полученное в ходе покушения, Дональд Трамп посетит съезд Республиканской партии Штатов в Милуоки в понедельник, 15 июля. На мероприятии политик, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на пост 47-го президента США. Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал Дональд Трамп. Снайпер — 20-летний американец, устроивший из нее стрельбу на расстоянии сотни метров, находясь за пределами территории, где проходило мероприятие, был ликвидирован. Американец Томас Мэтью Крукс, ранивший Трампа и двух зрителей митинга, а также убивший одного человека, не имеет связей с иностранными государствами. Об этом сообщил NBC со ссылкой на американских чиновников. Кандидат в президента США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев к единению после стрельбы, в результате которой пострадал экс-президент Дональд Трамп. В своем обращении в соцсети он выразил поддержку политику и его семье. «Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший. Кандидата в президенты США Дональда Трампа выписали из больницы после инцидента со стрельбой. В результате покушения у него было ранено ухо. Сам политик сказал, что потерял много крови. Томас Мэтью Крукс во время стрельбы на митинге Дональда Трампа был в майке с эмблемой YouTube-канала про оружие Demolition Ranch, на который подписано более 11 миллионов человек. Канал рассказывает о разных видах огнестрельного оружия. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глава Секретной службы США и начальник подразделения, отвечавшего за охрану митинга, должны уйти в отставку. Об этом он заявил на своей странице в соцсети. Стрелок на митинге Дональда Трампа, вероятнее всего, действовал в одиночку. Однако полиция штата Пенсильвания сейчас ищет других возможных подозреваемых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отметив, что в Штатах поощряется разжигание ненависти к политическим оппонентам. Она также сказала, что ранее называла примеры американской традиции покушений на президентов и кандидатов на этот пост. Дональд Трамп попал на видео впервые после покушения. На кадрах видно, как политик выходит из самолета в аэропорту Нью-Джерси. Его опубликовал на своей странице в социальной сети замначальника коммуникаций бывшего главы Белого дома Марго Мартин.