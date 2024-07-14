ФБР раскрыло имя стрелявшего в Трампа: последние новости о покушении на экс-президента США

Во время митинга в штате Пенсильвания в ночь с 13 на 14 июля был ранен бывший президент США Дональд Трамп. В результате случившегося один человек погиб, двое тяжело ранены, сам экс-глава Штатов получил ранение в ухо. Сейчас жизни Трампа ничего не угрожает. Последние новости о покушении на экс-главу США — в материале URA.RU.
Стрельбу официально назвали покушением
Стрельбу на митинге в Дональда Трампа официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек. Он также подчеркнул, что сейчас ФБР активно работает совместно с другими службами для расследования случившегося.
Байден поговорил с Трампом после покушения
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Однако детали беседы не были раскрыты. Ранее Байден сказал, что будет молиться за здоровье своего предшественника.
Трамп посетит съезд республиканцев
Несмотря на ранение, полученное в ходе покушения, Дональд Трамп посетит съезд Республиканской партии Штатов в Милуоки в понедельник, 15 июля. На мероприятии политик, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на пост 47-го президента США.
Правоохранители нашли винтовку
Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал Дональд Трамп. Снайпер — 20-летний американец, устроивший из нее стрельбу на расстоянии сотни метров, находясь за пределами территории, где проходило мероприятие, был ликвидирован.
Стрелок не связан с иностранными государствами
Американец Томас Мэтью Крукс, ранивший Трампа и двух зрителей митинга, а также убивший одного человека, не имеет связей с иностранными государствами. Об этом сообщил NBC со ссылкой на американских чиновников.
Обращение Кеннеди-младшего
Кандидат в президента США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев к единению после стрельбы, в результате которой пострадал экс-президент Дональд Трамп. В своем обращении в соцсети он выразил поддержку политику и его семье.
«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший.
Трамп покинул больницу
Кандидата в президенты США Дональда Трампа выписали из больницы после инцидента со стрельбой. В результате покушения у него было ранено ухо. Сам политик сказал, что потерял много крови.
Стрелок был в майке с рекламой оружия
Томас Мэтью Крукс во время стрельбы на митинге Дональда Трампа был в майке с эмблемой YouTube-канала про оружие Demolition Ranch, на который подписано более 11 миллионов человек. Канал рассказывает о разных видах огнестрельного оружия.
Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глава Секретной службы США и начальник подразделения, отвечавшего за охрану митинга, должны уйти в отставку. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.
Полиция ищет других возможных подозреваемых
Стрелок на митинге Дональда Трампа, вероятнее всего, действовал в одиночку. Однако полиция штата Пенсильвания сейчас ищет других возможных подозреваемых.
В МИД РФ прокомментировали покушение на Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отметив, что в Штатах поощряется разжигание ненависти к политическим оппонентам. Она также сказала, что ранее называла примеры американской традиции покушений на президентов и кандидатов на этот пост.
Первое видео с Дональдом Трампом после покушения
Дональд Трамп попал на видео впервые после покушения. На кадрах видно, как политик выходит из самолета в аэропорту Нью-Джерси. Его опубликовал на своей странице в социальной сети замначальника коммуникаций бывшего главы Белого дома Марго Мартин.
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