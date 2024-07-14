ФБР раскрыло имя стрелявшего в Трампа: последние новости о покушении на экс-президента США

ФБР: в Трампа стрелял 20-летний американец
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Дональд Трамп, трамп дональд
В Дональда Трампа стрелял 20-летний американец Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Во время митинга в штате Пенсильвания в ночь с 13 на 14 июля был ранен бывший президент США Дональд Трамп. В результате случившегося один человек погиб, двое тяжело ранены, сам экс-глава Штатов получил ранение в ухо. Сейчас жизни Трампа ничего не угрожает. Последние новости о покушении на экс-главу США — в материале URA.RU.

Стрельбу официально назвали покушением

Стрельбу на митинге в Дональда Трампа официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек. Он также подчеркнул, что сейчас ФБР активно работает совместно с другими службами для расследования случившегося.

Байден поговорил с Трампом после покушения

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Однако детали беседы не были раскрыты. Ранее Байден сказал, что будет молиться за здоровье своего предшественника.

Президент США. stock
Президент США Джо Байден созвонился с Дональдом Трампом после покушения
Фото:

Трамп посетит съезд республиканцев

Несмотря на ранение, полученное в ходе покушения, Дональд Трамп посетит съезд Республиканской партии Штатов в Милуоки в понедельник, 15 июля. На мероприятии политик, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на пост 47-го президента США.

Правоохранители нашли винтовку

Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал Дональд Трамп. Снайпер — 20-летний американец, устроивший из нее стрельбу на расстоянии сотни метров, находясь за пределами территории, где проходило мероприятие, был ликвидирован.

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Правоохранители на месте стрельбы обнаружили винтовку
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Стрелок не связан с иностранными государствами

Американец Томас Мэтью Крукс, ранивший Трампа и двух зрителей митинга, а также убивший одного человека, не имеет связей с иностранными государствами. Об этом сообщил NBC со ссылкой на американских чиновников.

Обращение Кеннеди-младшего

Кандидат в президента США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев к единению после стрельбы, в результате которой пострадал экс-президент Дональд Трамп. В своем обращении в соцсети он выразил поддержку политику и его семье.

«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший.

Трамп покинул больницу

Кандидата в президенты США Дональда Трампа выписали из больницы после инцидента со стрельбой. В результате покушения у него было ранено ухо. Сам политик сказал, что потерял много крови.

Саммит G20
Дональд Трамп уже покинул больницу
Фото:

Стрелок был в майке с рекламой оружия

Томас Мэтью Крукс во время стрельбы на митинге Дональда Трампа был в майке с эмблемой YouTube-канала про оружие Demolition Ranch, на который подписано более 11 миллионов человек. Канал рассказывает о разных видах огнестрельного оружия.

Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глава Секретной службы США и начальник подразделения, отвечавшего за охрану митинга, должны уйти в отставку. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

Илон Маск. stock
Илон Маск призвал к отставке главу Секретной службы США
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Полиция ищет других возможных подозреваемых

Стрелок на митинге Дональда Трампа, вероятнее всего, действовал в одиночку. Однако полиция штата Пенсильвания сейчас ищет других возможных подозреваемых.

В МИД РФ прокомментировали покушение на Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отметив, что в Штатах поощряется разжигание ненависти к политическим оппонентам. Она также сказала, что ранее называла примеры американской традиции покушений на президентов и кандидатов на этот пост.

Первое видео с Дональдом Трампом после покушения

Дональд Трамп попал на видео впервые после покушения. На кадрах видно, как политик выходит из самолета в аэропорту Нью-Джерси. Его опубликовал на своей странице в социальной сети замначальника коммуникаций бывшего главы Белого дома Марго Мартин.

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Во время митинга в штате Пенсильвания в ночь с 13 на 14 июля был ранен бывший президент США Дональд Трамп. В результате случившегося один человек погиб, двое тяжело ранены, сам экс-глава Штатов получил ранение в ухо. Сейчас жизни Трампа ничего не угрожает. Последние новости о покушении на экс-главу США — в материале URA.RU. Стрельбу на митинге в Дональда Трампа официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек. Он также подчеркнул, что сейчас ФБР активно работает совместно с другими службами для расследования случившегося. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Однако детали беседы не были раскрыты. Ранее Байден сказал, что будет молиться за здоровье своего предшественника. Несмотря на ранение, полученное в ходе покушения, Дональд Трамп посетит съезд Республиканской партии Штатов в Милуоки в понедельник, 15 июля. На мероприятии политик, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на пост 47-го президента США. Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал Дональд Трамп. Снайпер — 20-летний американец, устроивший из нее стрельбу на расстоянии сотни метров, находясь за пределами территории, где проходило мероприятие, был ликвидирован. Американец Томас Мэтью Крукс, ранивший Трампа и двух зрителей митинга, а также убивший одного человека, не имеет связей с иностранными государствами. Об этом сообщил NBC со ссылкой на американских чиновников. Кандидат в президента США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев к единению после стрельбы, в результате которой пострадал экс-президент Дональд Трамп. В своем обращении в соцсети он выразил поддержку политику и его семье. «Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший. Кандидата в президенты США Дональда Трампа выписали из больницы после инцидента со стрельбой. В результате покушения у него было ранено ухо. Сам политик сказал, что потерял много крови. Томас Мэтью Крукс во время стрельбы на митинге Дональда Трампа был в майке с эмблемой YouTube-канала про оружие Demolition Ranch, на который подписано более 11 миллионов человек. Канал рассказывает о разных видах огнестрельного оружия. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глава Секретной службы США и начальник подразделения, отвечавшего за охрану митинга, должны уйти в отставку. Об этом он заявил на своей странице в соцсети. Стрелок на митинге Дональда Трампа, вероятнее всего, действовал в одиночку. Однако полиция штата Пенсильвания сейчас ищет других возможных подозреваемых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отметив, что в Штатах поощряется разжигание ненависти к политическим оппонентам. Она также сказала, что ранее называла примеры американской традиции покушений на президентов и кандидатов на этот пост. Дональд Трамп попал на видео впервые после покушения. На кадрах видно, как политик выходит из самолета в аэропорту Нью-Джерси. Его опубликовал на своей странице в социальной сети замначальника коммуникаций бывшего главы Белого дома Марго Мартин.
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