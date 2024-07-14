В Верховной Раде заявили, что Сырский не верит в победу Киева

Депутат Рады Безуглая: Сырский согласен на капитуляцию ВСУ

14 июля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Александр Сырский согласен на прекращение огня, заявила Марьяна Безуглая Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Об этом в своем telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников. «Он (Сырский — URA.RU) согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле», — написала Безуглая, добавив, что Сырский мыслит «симметрично». Ранее военный политолог, подполковник МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU сообщил, что нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка. По его словам, главкома назначили в качестве человека, на которого можно спокойно списать все неудачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Об этом в своем telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников. «Он (Сырский — URA.RU) согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле», — написала Безуглая, добавив, что Сырский мыслит «симметрично». Ранее военный политолог, подполковник МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU сообщил, что нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка. По его словам, главкома назначили в качестве человека, на которого можно спокойно списать все неудачи.