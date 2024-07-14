В Верховной Раде заявили, что Сырский не верит в победу Киева

Депутат Рады Безуглая: Сырский согласен на капитуляцию ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский согласен на прекращение огня, заявила Марьяна Безуглая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Об этом в своем telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников.

«Он (Сырский — URA.RU) согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле», — написала Безуглая, добавив, что Сырский мыслит «симметрично».

Ранее военный политолог, подполковник МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU сообщил, что нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка. По его словам, главкома назначили в качестве человека, на которого можно спокойно списать все неудачи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Об этом в своем telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников. «Он (Сырский — URA.RU) согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле», — написала Безуглая, добавив, что Сырский мыслит «симметрично». Ранее военный политолог, подполковник МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU сообщил, что нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка. По его словам, главкома назначили в качестве человека, на которого можно спокойно списать все неудачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...