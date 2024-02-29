Подполковник Иванников: Сырскому готовят замену

01 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Александра Сырского изначально назначали в качестве временного командующего, сказал Олег Иванников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка из-за череды неудач Украины на поле боя. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Сейчас в вооруженных силах Украины происходит кадровая чехарда. Провал спецоперации спецназа в Херсоне, а фактически террористической деятельности, которую планировалось осуществить этой группой, конечно, является знаковым событием. Ответственность за этот провал украинские генералы пытаются переложить друг на друга, но конечным и виновным окажется именно главком ВСУ Сырский. Не исключаю, что в ближайшее время будут приняты кадровые решения по смене Сырского на Павлюка», — сказал Олег Иванников. По его словам, главкома назначили в качестве человека, на которого можно спокойно списать все неудачи. «Сырский виноват только потому, что он имеет российское происхождение, то, что ему не доверяют. Это является основным фактором принятия решений. Изначально Сырского назначали на эту должность как временного „мальчика для битья“, потому что уже при назначении было понятно, что под Авдеевкой ВСУ потерпит поражение, что фронт будет рушиться, а российские войска пойдут в наступление. Поэтому само назначение было лишь временным, чтобы списать на него все поражения в ВСУ», — отметил эксперт. Павлюк сейчас находится на подъеме, и карьерный его рост зафиксирован многими независимыми общественными экспертами. «Это новая „восходящая звезда в ВСУ“. У него есть покровители на Западе. Он пользуется доверием националистов, в отличие от Сырского, и его ждут определенные перспективы. Медийную известность Павлюк получил в конце января 2022 года, когда в интервью британской газете The Times назвал 20 февраля ориентировочной датой начала российской военной операции. Генерал также утверждал, что ВСУ „готовы рвать россиян на части голыми руками“. Он ставленник англичан, они его готовят в главкомы ВСУ», — заключил собеседник агентства. Элитный спецназ ВСУ уничтожили при попытке высадки под Херсоном. В гибели стали винить «штабных». Нардеп Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что ВСУ ждут изменения. По некоторым генералам началось расследование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка из-за череды неудач Украины на поле боя. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Сейчас в вооруженных силах Украины происходит кадровая чехарда. Провал спецоперации спецназа в Херсоне, а фактически террористической деятельности, которую планировалось осуществить этой группой, конечно, является знаковым событием. Ответственность за этот провал украинские генералы пытаются переложить друг на друга, но конечным и виновным окажется именно главком ВСУ Сырский. Не исключаю, что в ближайшее время будут приняты кадровые решения по смене Сырского на Павлюка», — сказал Олег Иванников. По его словам, главкома назначили в качестве человека, на которого можно спокойно списать все неудачи. «Сырский виноват только потому, что он имеет российское происхождение, то, что ему не доверяют. Это является основным фактором принятия решений. Изначально Сырского назначали на эту должность как временного „мальчика для битья“, потому что уже при назначении было понятно, что под Авдеевкой ВСУ потерпит поражение, что фронт будет рушиться, а российские войска пойдут в наступление. Поэтому само назначение было лишь временным, чтобы списать на него все поражения в ВСУ», — отметил эксперт. Павлюк сейчас находится на подъеме, и карьерный его рост зафиксирован многими независимыми общественными экспертами. «Это новая „восходящая звезда в ВСУ“. У него есть покровители на Западе. Он пользуется доверием националистов, в отличие от Сырского, и его ждут определенные перспективы. Медийную известность Павлюк получил в конце января 2022 года, когда в интервью британской газете The Times назвал 20 февраля ориентировочной датой начала российской военной операции. Генерал также утверждал, что ВСУ „готовы рвать россиян на части голыми руками“. Он ставленник англичан, они его готовят в главкомы ВСУ», — заключил собеседник агентства. Элитный спецназ ВСУ уничтожили при попытке высадки под Херсоном. В гибели стали винить «штабных». Нардеп Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что ВСУ ждут изменения. По некоторым генералам началось расследование.