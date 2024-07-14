Песков: никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет

14 июля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Об этом свидетельствует и позиция НАТО, которая не учитывает интересы России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также он назвал итоги последнего саммита НАТО угрожающими для России. В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков сообщил, что НАТО, заявляя о гарантированном приеме Украины в альянс, совсем не учитывает «главную озабоченность России». Именно угроза вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала СВО в 2022 году. «Это говорит о том, что никаких предпосылок для переговоров [по Украине] пока нет», — подчеркнул Песков. Он отметил, что «надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Саммит НАТО проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне. На нем страны Запада выразили решимость и дальше помогать Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Об этом свидетельствует и позиция НАТО, которая не учитывает интересы России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также он назвал итоги последнего саммита НАТО угрожающими для России. В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков сообщил, что НАТО, заявляя о гарантированном приеме Украины в альянс, совсем не учитывает «главную озабоченность России». Именно угроза вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала СВО в 2022 году. «Это говорит о том, что никаких предпосылок для переговоров [по Украине] пока нет», — подчеркнул Песков. Он отметил, что «надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Саммит НАТО проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне. На нем страны Запада выразили решимость и дальше помогать Украине.