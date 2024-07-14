Песков: никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Об этом свидетельствует и позиция НАТО, которая не учитывает интересы России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также он назвал итоги последнего саммита НАТО угрожающими для России.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков сообщил, что НАТО, заявляя о гарантированном приеме Украины в альянс, совсем не учитывает «главную озабоченность России». Именно угроза вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала СВО в 2022 году.

«Это говорит о том, что никаких предпосылок для переговоров [по Украине] пока нет», — подчеркнул Песков. Он отметил, что «надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Саммит НАТО проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне. На нем страны Запада выразили решимость и дальше помогать Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Об этом свидетельствует и позиция НАТО, которая не учитывает интересы России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также он назвал итоги последнего саммита НАТО угрожающими для России. В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков сообщил, что НАТО, заявляя о гарантированном приеме Украины в альянс, совсем не учитывает «главную озабоченность России». Именно угроза вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала СВО в 2022 году. «Это говорит о том, что никаких предпосылок для переговоров [по Украине] пока нет», — подчеркнул Песков. Он отметил, что «надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Саммит НАТО проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне. На нем страны Запада выразили решимость и дальше помогать Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...