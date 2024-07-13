ДТП произошло возле Балтыма (архивное фото)
Возле села Балтым (Свердловская область) перевернулась машина. Фотографией поделились очевидцы.
«Под Екатеринбургом на Балтыме перевернулась машина. Насчет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что на место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и устранения последствий аварии.
Есть ли пострадавшие - неизвестно
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