13 июля 2024

Под Екатеринбургом перевернулась машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП произошло возле Балтыма (архивное фото)
ДТП произошло возле Балтыма (архивное фото) Фото:

Возле села Балтым (Свердловская область) перевернулась машина. Фотографией поделились очевидцы.

«Под Екатеринбургом на Балтыме перевернулась машина. Насчет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что на место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и устранения последствий аварии.

Есть ли пострадавшие - неизвестно
Есть ли пострадавшие - неизвестно
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле села Балтым (Свердловская область) перевернулась машина. Фотографией поделились очевидцы. «Под Екатеринбургом на Балтыме перевернулась машина. Насчет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что на место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и устранения последствий аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...