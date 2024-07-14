Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти умерла от рака

От рака умерла звезда "Зачарованных" Доэрти
Умерла актриса, звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Сообщается, что причиной раннего ухода актрисы из жизни стал рак груди. Об этом сообщила публицист Доэрти Лесли Слоун.
«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — сообщила Слоун. Этим она поделалась с журналом People.
Рак груди Доэрти диагностировали в 2015 году. В 2017 году актриса сообщила о его возвращении после ремиссии.
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