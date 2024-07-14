Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти умерла от рака

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От рака умерла звезда "Зачарованных" Доэрти
От рака умерла звезда "Зачарованных" Доэрти Фото:

Умерла актриса, звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Сообщается, что причиной раннего ухода актрисы из жизни стал рак груди. Об этом сообщила публицист Доэрти Лесли Слоун.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — сообщила Слоун. Этим она поделалась с журналом People

Рак груди Доэрти диагностировали в 2015 году. В 2017 году актриса сообщила о его возвращении после ремиссии.

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Умерла актриса, звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Сообщается, что причиной раннего ухода актрисы из жизни стал рак груди. Об этом сообщила публицист Доэрти Лесли Слоун. «С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — сообщила Слоун. Этим она поделалась с журналом People.  Рак груди Доэрти диагностировали в 2015 году. В 2017 году актриса сообщила о его возвращении после ремиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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