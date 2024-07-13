13 июля 2024

Муж зарезал свою бывшую жену в подъезде в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина напал на бывшую жену в подъезде (архивное фото)
Мужчина напал на бывшую жену в подъезде (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 13 июля в доме на Челюскинцев, 60 муж из ревности зарезал свою бывшую жену. Информация об этом появилась в СМИ.

«Погибшую звали Олеся, прямо в подъезде на нее напал бывший муж, по предварительной информации, из ревности. По слухам, его уже задержал», — передает портал E1.ru. Отмечается, что погибшей женщине было около сорока лет. С бывшим мужем они были официально разведены. Проживали они также раздельно.

Само нападение произошло поздним вечером, сказано в тексте. По словам жителей дома, силовики проводили опрос соседей до поздней ночи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге 13 июля в доме на Челюскинцев, 60 муж из ревности зарезал свою бывшую жену. Информация об этом появилась в СМИ. «Погибшую звали Олеся, прямо в подъезде на нее напал бывший муж, по предварительной информации, из ревности. По слухам, его уже задержал», — передает портал E1.ru. Отмечается, что погибшей женщине было около сорока лет. С бывшим мужем они были официально разведены. Проживали они также раздельно. Само нападение произошло поздним вечером, сказано в тексте. По словам жителей дома, силовики проводили опрос соседей до поздней ночи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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