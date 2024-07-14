Бывшего президента США Дональда Трампа пытался ликвидировать Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании. Об этом сообщили в ФБР. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия экс-главы США в Батлере, штат Пенсильвания. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU.
Биография Томаса Мэтью Крукса
Образование и достижения
Крукс родился в пригороде Питтсбурга окончил среднюю школу Бетел-Парк в 2022 году и получил «звездную премию» в размере 500 долларов от Национальной инициативы по математике и естественным наукам. На церемонии вручения дипломов он выходил на сцену под сдержанные аплодисменты.
Личная информация и политические взгляды
В сентябре ему бы исполнился 21 год, мужчина после нападения на Трампа был ликвидирован. В прошлом американца не было зафиксировано никаких уголовных дел или финансовых проблем. Он был зарегистрирован как республиканец и участвовал в выборах 8 ноября 2022 года. Крукс также сделал пожертвование в размере 15 долларов, комитету политических действий, поддерживающему демократических кандидатов.
Стрельба в Трампа
ФБР опознало Томаса Мэтью Крукса как лицо, совершившее покушение на жизнь Трампа, выступавшего на предвыборном мероприятии в Батлере, штат Пенсильвания. В экс-главу США стреляли с расстояния около 100 метров. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика.
В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения, а сам Крукс был застрелен. В ФБР заявили, что расследование по-прежнему активно и продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.