Республиканец и обладатель премии по математике: биография стрелявшего в Трампа преступника

Стрелявший в Трампа Мэтью Крукс был республиканцем и участвовал в выборах
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Трамп был атакован во время митинга в Пенсильвании
Трамп был атакован во время митинга в Пенсильвании Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Бывшего президента США Дональда Трампа пытался ликвидировать Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании. Об этом сообщили в ФБР. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия экс-главы США в Батлере, штат Пенсильвания. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU.

Биография Томаса Мэтью Крукса

Образование и достижения

Крукс родился в пригороде Питтсбурга окончил среднюю школу Бетел-Парк в 2022 году и получил «звездную премию» в размере 500 долларов от Национальной инициативы по математике и естественным наукам. На церемонии вручения дипломов он выходил на сцену под сдержанные аплодисменты.

Личная информация и политические взгляды

В сентябре ему бы исполнился 21 год, мужчина после нападения на Трампа был ликвидирован. В прошлом американца не было зафиксировано никаких уголовных дел или финансовых проблем. Он был зарегистрирован как республиканец и участвовал в выборах 8 ноября 2022 года. Крукс также сделал пожертвование в размере 15 долларов, комитету политических действий, поддерживающему демократических кандидатов.

Стрельба в Трампа

ФБР опознало Томаса Мэтью Крукса как лицо, совершившее покушение на жизнь Трампа, выступавшего на предвыборном мероприятии в Батлере, штат Пенсильвания. В экс-главу США стреляли с расстояния около 100 метров. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика.

В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения, а сам Крукс был застрелен. В ФБР заявили, что расследование по-прежнему активно и продолжается.

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Бывшего президента США Дональда Трампа пытался ликвидировать Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании. Об этом сообщили в ФБР. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия экс-главы США в Батлере, штат Пенсильвания. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU. Биография Томаса Мэтью Крукса Образование и достижения Крукс родился в пригороде Питтсбурга окончил среднюю школу Бетел-Парк в 2022 году и получил «звездную премию» в размере 500 долларов от Национальной инициативы по математике и естественным наукам. На церемонии вручения дипломов он выходил на сцену под сдержанные аплодисменты. Личная информация и политические взгляды В сентябре ему бы исполнился 21 год, мужчина после нападения на Трампа был ликвидирован. В прошлом американца не было зафиксировано никаких уголовных дел или финансовых проблем. Он был зарегистрирован как республиканец и участвовал в выборах 8 ноября 2022 года. Крукс также сделал пожертвование в размере 15 долларов, комитету политических действий, поддерживающему демократических кандидатов. Стрельба в Трампа ФБР опознало Томаса Мэтью Крукса как лицо, совершившее покушение на жизнь Трампа, выступавшего на предвыборном мероприятии в Батлере, штат Пенсильвания. В экс-главу США стреляли с расстояния около 100 метров. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика. В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения, а сам Крукс был застрелен. В ФБР заявили, что расследование по-прежнему активно и продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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