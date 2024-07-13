13 июля 2024

Полиция разогнала концерт челябинской рэперши Hofmannita под Волгоградом

© Служба новостей «URA.RU»
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Певица Hofmannita. stock, stock, Hofmannita, хофманнита
Фанаты требуют от скандальной артистки вернуть денег за билеты Фото:

На концерт челябинской рэперши Hofmannita (Анна Михеева) в Волгоградской области нагрянула полиция и разогнала зрителей. Выступление скандальной артистки должно было состоятся на местном острове Крит в Среднеахтубинском районе в рамках фестивале Ritual Black.

«Полиция 13 июля остановила концерт. Ну концерта не было, всех разогнали и все потом разошлись. Hofmannita увезли отдельно, но не организаторы, а именно сотрудники, и что там было дальше, неизвестно», — пишут волгоградские фанаты артистки в комментариях telegram-канала «HOFMANNITA VS WORLD».

Один из организаторов фестиваля позже попросил в соцсетях прощения у участников за отмену концертов. А в telegram-канале рэперши некоторые поклонники начали требовать вернуть деньги за сорванное выступление.

В мае Hofmannita после пьяного дебоша на собственном выступлении в московском клубе Arbat 21 легла на лечение в клинику. Зрители стали жаловаться в соцсетях, что челябинская артистка вырывала у поклонниц телефоны и кидала их в толпу. А также била, пинала и обнимала несовершеннолетних фанаток.

Тогда своим поведением челябинка привлекла внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она пообещала обратиться в Следственный комитет и проверить Hofmannita на совершение развратных действий с детьми.

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На концерт челябинской рэперши Hofmannita (Анна Михеева) в Волгоградской области нагрянула полиция и разогнала зрителей. Выступление скандальной артистки должно было состоятся на местном острове Крит в Среднеахтубинском районе в рамках фестивале Ritual Black. «Полиция 13 июля остановила концерт. Ну концерта не было, всех разогнали и все потом разошлись. Hofmannita увезли отдельно, но не организаторы, а именно сотрудники, и что там было дальше, неизвестно», — пишут волгоградские фанаты артистки в комментариях telegram-канала «HOFMANNITA VS WORLD». Один из организаторов фестиваля позже попросил в соцсетях прощения у участников за отмену концертов. А в telegram-канале рэперши некоторые поклонники начали требовать вернуть деньги за сорванное выступление. В мае Hofmannita после пьяного дебоша на собственном выступлении в московском клубе Arbat 21 легла на лечение в клинику. Зрители стали жаловаться в соцсетях, что челябинская артистка вырывала у поклонниц телефоны и кидала их в толпу. А также била, пинала и обнимала несовершеннолетних фанаток. Тогда своим поведением челябинка привлекла внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она пообещала обратиться в Следственный комитет и проверить Hofmannita на совершение развратных действий с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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