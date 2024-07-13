Полиция разогнала концерт челябинской рэперши Hofmannita под Волгоградом

Фанаты требуют от скандальной артистки вернуть денег за билеты Фото: официальный телеграм канал певицы HOFMANNITA / https://t.me/hofmannitahateyou

На концерт челябинской рэперши Hofmannita (Анна Михеева) в Волгоградской области нагрянула полиция и разогнала зрителей. Выступление скандальной артистки должно было состоятся на местном острове Крит в Среднеахтубинском районе в рамках фестивале Ritual Black.

«Полиция 13 июля остановила концерт. Ну концерта не было, всех разогнали и все потом разошлись. Hofmannita увезли отдельно, но не организаторы, а именно сотрудники, и что там было дальше, неизвестно», — пишут волгоградские фанаты артистки в комментариях telegram-канала «HOFMANNITA VS WORLD».

Один из организаторов фестиваля позже попросил в соцсетях прощения у участников за отмену концертов. А в telegram-канале рэперши некоторые поклонники начали требовать вернуть деньги за сорванное выступление.

В мае Hofmannita после пьяного дебоша на собственном выступлении в московском клубе Arbat 21 легла на лечение в клинику. Зрители стали жаловаться в соцсетях, что челябинская артистка вырывала у поклонниц телефоны и кидала их в толпу. А также била, пинала и обнимала несовершеннолетних фанаток.

Тогда своим поведением челябинка привлекла внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она пообещала обратиться в Следственный комитет и проверить Hofmannita на совершение развратных действий с детьми.