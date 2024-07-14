14 июля 2024
13 июля 2024

В Тюмени забирают земли под КРТ в районе Зареки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Земли заберут для жилой застройки
Земли заберут для жилой застройки Фото:

В Тюмени в районе Зареки изымают здания из-за проведения комплексного развития территории. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества. Оно осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц вторая Луговая — Береговая города Тюмени», — указано в документе.

По данным мэрии, под изъятия попали участки на улицах Бийской и Тарманской. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти изымут десятки гаражей и нежилых зданий для проведения КРТ в четырех микрорайонах. Так, инновацию проведут в ДОКе, Холодильной и Мельникайте.

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В Тюмени в районе Зареки изымают здания из-за проведения комплексного развития территории. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества. Оно осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц вторая Луговая — Береговая города Тюмени», — указано в документе. По данным мэрии, под изъятия попали участки на улицах Бийской и Тарманской. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти изымут десятки гаражей и нежилых зданий для проведения КРТ в четырех микрорайонах. Так, инновацию проведут в ДОКе, Холодильной и Мельникайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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