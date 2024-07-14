В Тюмени забирают земли под КРТ в районе Зареки

В Тюмени в районе Зареки изымают здания из-за проведения комплексного развития территории. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества. Оно осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц вторая Луговая — Береговая города Тюмени», — указано в документе.
По данным мэрии, под изъятия попали участки на улицах Бийской и Тарманской. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти изымут десятки гаражей и нежилых зданий для проведения КРТ в четырех микрорайонах. Так, инновацию проведут в ДОКе, Холодильной и Мельникайте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!