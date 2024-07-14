AP: в доме подозреваемого в атаке на Трампа Крукса нашли ингредиенты для бомб

15 июля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа В ходе расследования покушения на экс-президента США Дональда Трампа обнаружены материалы для изготовления взрывчатки в доме 20-ти летнего американца Томаса Мэтью Крукса, который пытался убить Трампа. Информация о находке поступила от правоохранительных органов и была опубликована агентством Associated Press. «Материалы для изготовления взрывчатки обнаружены в автомобиле и в доме человека, подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа», — сообщает агентство, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По данным ABC, винтовка, из которой стреляли в Трампа, принадлежит отцу преступника. Ликвидация стрелка, предпринявшего покушение на Трампа, произошла на крыше здания неподалеку от места его выступления. Инцидент развернулся на расстоянии приблизительно 140 метров от площадки, где находился Трамп. После нейтрализации нападавшего, установленного как Крукс, было обнаружено оружие, пишет AP. Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, сообщило ФБР. Там подтвердили информацию о том, что он действовал в одиночку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе расследования покушения на экс-президента США Дональда Трампа обнаружены материалы для изготовления взрывчатки в доме 20-ти летнего американца Томаса Мэтью Крукса, который пытался убить Трампа. Информация о находке поступила от правоохранительных органов и была опубликована агентством Associated Press. «Материалы для изготовления взрывчатки обнаружены в автомобиле и в доме человека, подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа», — сообщает агентство, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По данным ABC, винтовка, из которой стреляли в Трампа, принадлежит отцу преступника. Ликвидация стрелка, предпринявшего покушение на Трампа, произошла на крыше здания неподалеку от места его выступления. Инцидент развернулся на расстоянии приблизительно 140 метров от площадки, где находился Трамп. После нейтрализации нападавшего, установленного как Крукс, было обнаружено оружие, пишет AP. Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, сообщило ФБР. Там подтвердили информацию о том, что он действовал в одиночку.