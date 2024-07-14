Испания стала победителем Евро-2024, обыграв Англию

Сборная Испании в четвертый раз выиграла чемпионат Европы по футболу
Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу, обыграв в финальном матче команду Англии со счетом 2:1. Историческая встреча состоялась в Берлине и завершилась четвертым триумфом испанцев на европейских первенствах.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86). У проигравших отличился Коул Палмер (73). Этот триумф стал для сборной Испании четвертым в истории выигрышем европейского первенства.
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