14 июля 2024

Испания стала победителем Евро-2024, обыграв Англию

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Сборная Испании в четвертый раз выиграла чемпионат Европы по футболу Фото:

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу, обыграв в финальном матче команду Англии со счетом 2:1. Историческая встреча состоялась в Берлине и завершилась четвертым триумфом испанцев на европейских первенствах.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86). У проигравших отличился Коул Палмер (73). Этот триумф стал для сборной Испании четвертым в истории выигрышем европейского первенства.

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Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу, обыграв в финальном матче команду Англии со счетом 2:1. Историческая встреча состоялась в Берлине и завершилась четвертым триумфом испанцев на европейских первенствах. Забитыми мячами в составе победителей отметились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86). У проигравших отличился Коул Палмер (73). Этот триумф стал для сборной Испании четвертым в истории выигрышем европейского первенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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