Испания стала победителем Евро-2024, обыграв Англию

15 июля 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Сборная Испании в четвертый раз выиграла чемпионат Европы по футболу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу, обыграв в финальном матче команду Англии со счетом 2:1. Историческая встреча состоялась в Берлине и завершилась четвертым триумфом испанцев на европейских первенствах. Забитыми мячами в составе победителей отметились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86). У проигравших отличился Коул Палмер (73). Этот триумф стал для сборной Испании четвертым в истории выигрышем европейского первенства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу, обыграв в финальном матче команду Англии со счетом 2:1. Историческая встреча состоялась в Берлине и завершилась четвертым триумфом испанцев на европейских первенствах. Забитыми мячами в составе победителей отметились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86). У проигравших отличился Коул Палмер (73). Этот триумф стал для сборной Испании четвертым в истории выигрышем европейского первенства.