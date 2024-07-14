14 июля 2024

CBS: подозреваемый в покушении на Трампа Крукс состоял в стрелковом клубе

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Крукс, который покушался на Трампа, посещал стрелковый клуб (архивное фото)
Крукс, который покушался на Трампа, посещал стрелковый клуб (архивное фото) Фото:

Подозреваемый в нападении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был членом стрелкового клуба. Об этом рассказал руководитель клуба Билл Селлито.

«Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы. Однако в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии», — передает телеканал CBS News слова Селлито.

Ранее в доме Крукса нашли ингредиенты для бомб. После нейтрализации нападавшего, была обнаружена винтовка AR-15. Известно, что американец действовал один.

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Подозреваемый в нападении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был членом стрелкового клуба. Об этом рассказал руководитель клуба Билл Селлито. «Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы. Однако в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии», — передает телеканал CBS News слова Селлито. Ранее в доме Крукса нашли ингредиенты для бомб. После нейтрализации нападавшего, была обнаружена винтовка AR-15. Известно, что американец действовал один.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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