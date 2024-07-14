CBS: подозреваемый в покушении на Трампа Крукс состоял в стрелковом клубе

Крукс, который покушался на Трампа, посещал стрелковый клуб (архивное фото)
Подозреваемый в нападении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был членом стрелкового клуба. Об этом рассказал руководитель клуба Билл Селлито.
«Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы. Однако в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии», — передает телеканал CBS News слова Селлито.
Ранее в доме Крукса нашли ингредиенты для бомб. После нейтрализации нападавшего, была обнаружена винтовка AR-15. Известно, что американец действовал один.
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