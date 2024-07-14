В Тюмени три недели ищут молодую девушку. Фото

15 июля 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Девушка ушла из дома и не вернулась Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени 26 июня пропала Мария Бердникова 2004 года рождения. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова». «Мария Бердникова 2004 года рождения. Она 26 июня ушла из дома в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». На вид девушке 20 лет. Рост около 186 сантиметров. Она среднего телосложения. У нее темно-русые волосы. Была одета в коричневые леггинсы, белый топ с длинным рукавом. На ногах были черные кроссовки. Фото: группа «Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 26 июня пропала Мария Бердникова 2004 года рождения. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова». «Мария Бердникова 2004 года рождения. Она 26 июня ушла из дома в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». На вид девушке 20 лет. Рост около 186 сантиметров. Она среднего телосложения. У нее темно-русые волосы. Была одета в коричневые леггинсы, белый топ с длинным рукавом. На ногах были черные кроссовки.