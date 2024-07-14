14 июля 2024
13 июля 2024

В Тюмени три недели ищут молодую девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, девушка, парк, женщина, отдых, яблони
Девушка ушла из дома и не вернулась Фото:

В Тюмени 26 июня пропала Мария Бердникова 2004 года рождения. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова».

«Мария Бердникова 2004 года рождения. Она 26 июня ушла из дома в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте».

На вид девушке 20 лет. Рост около 186 сантиметров. Она среднего телосложения. У нее темно-русые волосы. Была одета в коричневые леггинсы, белый топ с длинным рукавом. На ногах были черные кроссовки.

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В Тюмени 26 июня пропала Мария Бердникова 2004 года рождения. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова». «Мария Бердникова 2004 года рождения. Она 26 июня ушла из дома в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». На вид девушке 20 лет. Рост около 186 сантиметров. Она среднего телосложения. У нее темно-русые волосы. Была одета в коричневые леггинсы, белый топ с длинным рукавом. На ногах были черные кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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