Девушка ушла из дома и не вернулась
В Тюмени 26 июня пропала Мария Бердникова 2004 года рождения. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова».
«Мария Бердникова 2004 года рождения. Она 26 июня ушла из дома в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте».
На вид девушке 20 лет. Рост около 186 сантиметров. Она среднего телосложения. У нее темно-русые волосы. Была одета в коричневые леггинсы, белый топ с длинным рукавом. На ногах были черные кроссовки.
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