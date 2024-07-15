HealthDay: разработан простой способ выявления 80% раннего предрака шейки матки

Исследователи разработали новый анализ мочи, который может выявлять предраковое состояние шейки матки с точностью до 80%, сообщает информационный ресурс HealthDay. Это открытие может стать альтернативой традиционным инвазивным методам диагностики, таким как мазок Папаниколау, который требует осмотра у гинеколога.
Новый тест направлен на обнаружение белков, связанных с инфекцией вирусом папилломы человека 16 типа (ВПЧ16), который является одним из основных факторов развития рака шейки матки. «Анализ мочи успешно обнаружил белки у 80% участниц на первой стадии предрака, у 71% на второй стадии и у 38% на третьей стадии», — отмечается в исследовании. Это указывает на потенциальную эффективность теста в ранней диагностике заболевания.
Важность такого метода диагностики подчеркивается статистикой: в 2022 году было зарегистрировано около 660 тысяч новых случаев рака шейки матки по всему миру. После проведения необходимых дополнительных испытаний, новый анализ мочи может стать доступным и неинвазивным инструментом для раннего выявления предраковых состояний, что значительно улучшит прогноз и эффективность лечения пациенток.
Ранее главврач московской «Городской клинической больницы имени Жадкевича» и телеведущий Александр Мясников заявил, что рак шейки матки является инфекционным заболеванием Телеведущий рассказал, что провоцирует развитие рака шейки матки (а также рака горла, головы, шеи и полового члена) вирус папилломы человека. Около 50 его разновидностей из 200 видов могут воздействовать на слизистые. Вирус попадает в клетку, входит в ДНК человека, вызывает мутацию и создает онкологию. Спасением от него, по мнению Мясникова, может быть только регулярное медицинское обследование и вакцинация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.