HealthDay: разработан простой способ выявления 80% раннего предрака шейки матки

HealthDay: анализ мочи выявил 80% участниц с ранним предраком шейки матки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По анализу мочи медики смогут выявлять рак у женщин на ранней стадии (архивное фото)
По анализу мочи медики смогут выявлять рак у женщин на ранней стадии (архивное фото) Фото:

Исследователи разработали новый анализ мочи, который может выявлять предраковое состояние шейки матки с точностью до 80%, сообщает информационный ресурс HealthDay. Это открытие может стать альтернативой традиционным инвазивным методам диагностики, таким как мазок Папаниколау, который требует осмотра у гинеколога.

Новый тест направлен на обнаружение белков, связанных с инфекцией вирусом папилломы человека 16 типа (ВПЧ16), который является одним из основных факторов развития рака шейки матки. «Анализ мочи успешно обнаружил белки у 80% участниц на первой стадии предрака, у 71% на второй стадии и у 38% на третьей стадии», — отмечается в исследовании. Это указывает на потенциальную эффективность теста в ранней диагностике заболевания.

Важность такого метода диагностики подчеркивается статистикой: в 2022 году было зарегистрировано около 660 тысяч новых случаев рака шейки матки по всему миру. После проведения необходимых дополнительных испытаний, новый анализ мочи может стать доступным и неинвазивным инструментом для раннего выявления предраковых состояний, что значительно улучшит прогноз и эффективность лечения пациенток.

Ранее главврач московской «Городской клинической больницы имени Жадкевича» и телеведущий Александр Мясников заявил, что рак шейки матки является инфекционным заболеванием Телеведущий рассказал, что провоцирует развитие рака шейки матки (а также рака горла, головы, шеи и полового члена) вирус папилломы человека. Около 50 его разновидностей из 200 видов могут воздействовать на слизистые. Вирус попадает в клетку, входит в ДНК человека, вызывает мутацию и создает онкологию. Спасением от него, по мнению Мясникова, может быть только регулярное медицинское обследование и вакцинация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исследователи разработали новый анализ мочи, который может выявлять предраковое состояние шейки матки с точностью до 80%, сообщает информационный ресурс HealthDay. Это открытие может стать альтернативой традиционным инвазивным методам диагностики, таким как мазок Папаниколау, который требует осмотра у гинеколога. Новый тест направлен на обнаружение белков, связанных с инфекцией вирусом папилломы человека 16 типа (ВПЧ16), который является одним из основных факторов развития рака шейки матки. «Анализ мочи успешно обнаружил белки у 80% участниц на первой стадии предрака, у 71% на второй стадии и у 38% на третьей стадии», — отмечается в исследовании. Это указывает на потенциальную эффективность теста в ранней диагностике заболевания. Важность такого метода диагностики подчеркивается статистикой: в 2022 году было зарегистрировано около 660 тысяч новых случаев рака шейки матки по всему миру. После проведения необходимых дополнительных испытаний, новый анализ мочи может стать доступным и неинвазивным инструментом для раннего выявления предраковых состояний, что значительно улучшит прогноз и эффективность лечения пациенток. Ранее главврач московской «Городской клинической больницы имени Жадкевича» и телеведущий Александр Мясников заявил, что рак шейки матки является инфекционным заболеванием Телеведущий рассказал, что провоцирует развитие рака шейки матки (а также рака горла, головы, шеи и полового члена) вирус папилломы человека. Около 50 его разновидностей из 200 видов могут воздействовать на слизистые. Вирус попадает в клетку, входит в ДНК человека, вызывает мутацию и создает онкологию. Спасением от него, по мнению Мясникова, может быть только регулярное медицинское обследование и вакцинация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...