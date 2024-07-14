14 июля 2024
13 июля 2024

В ХМАО толпа детей побила мальчика по щекам, а потом поставила на колени

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке. Свердловская область, дети, мальчики
Толпа детей издевалась над мальчиком Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) несколько детей побили мальчика по щекам, а после поставили его на колени и заставили извиняться. Видеоролики были выложены в соцсетях.

«Когда же это поколение перестанет избивать слабых? Вчера компания подростков избила мальчика толпой и поставила на колени. Родители, вы считаете это нормальным?» — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Там же выложили ролики, на которых дети издевались над мальчиком. На кадрах видно, что сначала четыре девочки по очереди побили его по щекам, а затем еще один ребенок заставил мальчика встать на колени и извиняться. При этом всем парень не сопротивлялся и делал все, что ему говорили. Кроме того, во время всех действий толпа ребят материлась.

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В Нижневартовске (ХМАО) несколько детей побили мальчика по щекам, а после поставили его на колени и заставили извиняться. Видеоролики были выложены в соцсетях. «Когда же это поколение перестанет избивать слабых? Вчера компания подростков избила мальчика толпой и поставила на колени. Родители, вы считаете это нормальным?» — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Там же выложили ролики, на которых дети издевались над мальчиком. На кадрах видно, что сначала четыре девочки по очереди побили его по щекам, а затем еще один ребенок заставил мальчика встать на колени и извиняться. При этом всем парень не сопротивлялся и делал все, что ему говорили. Кроме того, во время всех действий толпа ребят материлась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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