В ХМАО толпа детей побила мальчика по щекам, а потом поставила на колени

15 июля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Толпа детей издевалась над мальчиком Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) несколько детей побили мальчика по щекам, а после поставили его на колени и заставили извиняться. Видеоролики были выложены в соцсетях. «Когда же это поколение перестанет избивать слабых? Вчера компания подростков избила мальчика толпой и поставила на колени. Родители, вы считаете это нормальным?» — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Там же выложили ролики, на которых дети издевались над мальчиком. На кадрах видно, что сначала четыре девочки по очереди побили его по щекам, а затем еще один ребенок заставил мальчика встать на колени и извиняться. При этом всем парень не сопротивлялся и делал все, что ему говорили. Кроме того, во время всех действий толпа ребят материлась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) несколько детей побили мальчика по щекам, а после поставили его на колени и заставили извиняться. Видеоролики были выложены в соцсетях. «Когда же это поколение перестанет избивать слабых? Вчера компания подростков избила мальчика толпой и поставила на колени. Родители, вы считаете это нормальным?» — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Там же выложили ролики, на которых дети издевались над мальчиком. На кадрах видно, что сначала четыре девочки по очереди побили его по щекам, а затем еще один ребенок заставил мальчика встать на колени и извиняться. При этом всем парень не сопротивлялся и делал все, что ему говорили. Кроме того, во время всех действий толпа ребят материлась.