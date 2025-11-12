Мощнейшая магнитная буря в истории обрушилась на Землю: на сколько она опасна

Магнитными бурями называют любые возмущения магнитного поля Земли Фото: Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Земле началась мощная магнитная буря: ее интенсивность близка к максимальному уровню G5. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН. Причиной стали плазменные облака, которые приблизились к планете. Ожидается, что плазменный удар достигнет Земли 12 ноября. По словам ученых, он будет самым сильным в текущем солнечном цикле. О том, что такое магнитные бури и на сколько они опасны — в материале URA.RU.

Магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю

Сегодня, 12 ноября, Землю ожидают сильнейшие в этом году магнитные бури уровня G3–G4. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, к нашей планете движутся сразу два мощных выброса солнечной плазмы, произошедших после вспышек высшего класса X 9 и 10 ноября. Ученые не исключают, что эти выбросы могут объединиться в одно облако, что значительно усилит воздействие на магнитосферу Земли.

Первый удар по магнитосфере ожидался еще вечером 11 ноября, вызвав бури уровня G1–G2. Однако основной пик геомагнитных возмущений прогнозируется на ночь или утро 12 ноября, когда интенсивность бурь может достичь уровня G4. Это означает, что могут наблюдаться не только полярные сияния в нехарактерных регионах, но и возможные перебои в работе энергосистем и систем связи.

Продолжение после рекламы

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности на Солнце. Они формируются, когда во время солнечных вспышек и корональных выбросов в космос выбрасываются огромные количества энергии и заряженных частиц.

Достигая Земли через 2-3 дня, эти частицы сталкиваются с магнитосферой — защитным магнитным полем нашей планеты. Когда солнечный ветер особенно интенсивен, он может проникать сквозь магнитосферу, вызывая колебания магнитного поля Земли, которые мы и называем магнитными бурями.

Такие бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и случаются несколько раз в год. Их интенсивность измеряют по специальной шкале: от слабых (G1) до экстремально сильных (G5), способных влиять на работу энергосистем и спутников.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, хотя научные данные об этом остаются неоднозначными. Согласно наблюдениям врачей, во время геомагнитных возмущений метеочувствительные люди часто жалуются на головные боли, колебания артериального давления, тахикардию, бессонницу и общую слабость. Особенно подвержены таким реакциям люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поскольку изменения магнитного поля могут повышать вязкость крови и создавать дополнительную нагрузку на сердце.

Специалисты объясняют это тем, что колебания магнитного поля Земли могут влиять на электрический заряд клеток человеческого организма, особенно если ритм этих колебаний совпадает с сердечным ритмом. Другие эксперты считают, что часть симптомов может быть связана с эффектом самовнушения. При этом статистика показывает, что во время магнитных бурь действительно незначительно увеличивается количество инфарктов и инсультов, а около 75% людей отмечают ухудшение самочувствия. Наиболее выраженные проявления наблюдаются у пожилых людей и тех, кто уже имеет проблемы с сосудами или нервной системой.

Влияние на технические приборы

Магнитные бури оказывают серьезное воздействие на технические системы, начиная с космических аппаратов. Во время солнечных вспышек уровень радиации на орбите значительно возрастает, что вынуждает космонавтов не только отменять выходы в открытый космос, но и ограничивать перемещения по станции. На Земле геомагнитные возмущения нарушают работу радиосвязи и систем спутниковой навигации, вызывая помехи и перебои в сигнале.

Сильные колебания магнитосферы создают реальную угрозу для линий электропередач и даже неподключенных к сети электроприборов. Хотя обычно такие последствия носят временный характер, ученые не исключают возможность «интернет-апокалипсиса» — масштабного сбоя глобальной сети в случае чрезвычайно мощной геомагнитной бури, способной повредить подводные кабели и критическую инфраструктуру.

Продолжение после рекламы

Как пережить магнитные бури

Чтобы легче перенести период магнитных бурь, важно заранее подготовить организм и соблюдать щадящий режим. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые тяжелее всего реагируют на геомагнитные изменения. Врачи рекомендуют контролировать артериальное давление, своевременно принимать назначенные лекарства и всегда иметь их под рукой вместе с питьевой водой.

В дни повышенной солнечной активности следует снизить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стрессов и конфликтов. Пересмотрите свой рацион: откажитесь от алкоголя, крепкого кофе, жирной и солёной пищи в пользу лёгких блюд и травяных чаев. Обязательно соблюдайте питьевой режим и обеспечьте себе полноценный сон. При появлении головной боли можно принять обезболивающее, но лучше всего постараться отдохнуть и поспать. Главное — не поддаваться мнительности, поскольку тревожное ожидание ухудшения самочувствия часто провоцирует симптомы сильнее, чем сама магнитная буря.

Самая мощная вспышка XXI века

Самая мощная вспышка в этом веке произошла в 2003 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Самая мощная солнечная вспышка XXI века произошла 4 ноября 2003 года в 22:53 по московскому времени. Хотя официально ей был присвоен балл X17.4, реальная мощность вспышки, по мнению специалистов, достигала колоссальных значений X40–X45, поскольку датчики спутника GOES зашкалили и не смогли провести точные измерения.