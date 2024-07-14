14 июля 2024
13 июля 2024

Тюменский суд наказал водителя Mercedes, который случайно задавил человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Соликамск, происшествие на скру_3. Пермь, реанимобиль, реанимация, медицинская помощь, скорая
Мужчина умер от осложнившихся травм Фото:

Заводоуковский районный суд (Тюменская область) назначил Вадиму Вибе наказание в виде лишения свободы сроком один год (условно). Уточняется, что он, управляя Mercedes-Benz задним ходом, задавил человека насмерть. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы области.

«Приговором Заводоуковского районного суда Вадим Вибе 1975 года рождения признан виновным в совершении преступления предусмотрено ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). 5 апреля водителю, управляющему Mercedes-Benz, необходимо было привезти продукты в магазин „Сладкоежка“ и осуществить их разгрузку. Он начал движение задним ходом вдоль проезжей части. Не убедившись в безопасности своего маневра, Вибе наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Смерть потерпевшего наступила от осложнившихся травм. На заседании подсудимый вину признал. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил Вадиму Вибе наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, установив испытательный срок в один год.

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Заводоуковский районный суд (Тюменская область) назначил Вадиму Вибе наказание в виде лишения свободы сроком один год (условно). Уточняется, что он, управляя Mercedes-Benz задним ходом, задавил человека насмерть. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы области. «Приговором Заводоуковского районного суда Вадим Вибе 1975 года рождения признан виновным в совершении преступления предусмотрено ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). 5 апреля водителю, управляющему Mercedes-Benz, необходимо было привезти продукты в магазин „Сладкоежка“ и осуществить их разгрузку. Он начал движение задним ходом вдоль проезжей части. Не убедившись в безопасности своего маневра, Вибе наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Смерть потерпевшего наступила от осложнившихся травм. На заседании подсудимый вину признал. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил Вадиму Вибе наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, установив испытательный срок в один год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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