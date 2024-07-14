Тюменский суд наказал водителя Mercedes, который случайно задавил человека

15 июля 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Мужчина умер от осложнившихся травм Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Заводоуковский районный суд (Тюменская область) назначил Вадиму Вибе наказание в виде лишения свободы сроком один год (условно). Уточняется, что он, управляя Mercedes-Benz задним ходом, задавил человека насмерть. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы области. «Приговором Заводоуковского районного суда Вадим Вибе 1975 года рождения признан виновным в совершении преступления предусмотрено ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). 5 апреля водителю, управляющему Mercedes-Benz, необходимо было привезти продукты в магазин „Сладкоежка“ и осуществить их разгрузку. Он начал движение задним ходом вдоль проезжей части. Не убедившись в безопасности своего маневра, Вибе наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Смерть потерпевшего наступила от осложнившихся травм. На заседании подсудимый вину признал. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил Вадиму Вибе наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, установив испытательный срок в один год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заводоуковский районный суд (Тюменская область) назначил Вадиму Вибе наказание в виде лишения свободы сроком один год (условно). Уточняется, что он, управляя Mercedes-Benz задним ходом, задавил человека насмерть. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы области. «Приговором Заводоуковского районного суда Вадим Вибе 1975 года рождения признан виновным в совершении преступления предусмотрено ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). 5 апреля водителю, управляющему Mercedes-Benz, необходимо было привезти продукты в магазин „Сладкоежка“ и осуществить их разгрузку. Он начал движение задним ходом вдоль проезжей части. Не убедившись в безопасности своего маневра, Вибе наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Смерть потерпевшего наступила от осложнившихся травм. На заседании подсудимый вину признал. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил Вадиму Вибе наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, установив испытательный срок в один год.