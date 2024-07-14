14 июля 2024
13 июля 2024

В ХМАО завели уголовное дело на куратора больницы-долгостроя. Инсайд

Экс-глава УКС ХМАО стал фигурантом уголовного дела из-за больницы-долгостроя
© Служба новостей «URA.RU»
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СК вменяет экс-главе УКС ХМАО Эдуарду Алексеенко злоупотребление полномочиями, сообщает инсайдер
СК вменяет экс-главе УКС ХМАО Эдуарду Алексеенко злоупотребление полномочиями, сообщает инсайдер Фото:

Бывший руководитель управления капитального строительства ХМАО Эдуард Алексеенко стал фигурантом уголовного дела. Источник в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что экс-чиновника подозревают в том, что он не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя на 1100 коек в Нижневартовске.

«Экс-глава УКС ХМАО Алексеенко стал фигурантом уголовного дела по ч.3. ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Бывшего чиновника подозревают в том, что он не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя и не возложил на него обязанности по укреплению здания, пока не истек срок гарантии. Последствия устраняли за счет бюджета Тюменской области, и ущерб превысил 140 миллионов рублей», — уточнил инсайдер.

Источники агентства в силовых структурах подтверждают информацию, однако официальный комментарий Следственного комитета ожидается. Запрос в ведомство направлен.

Алексеенко известен скандальным заявлением на брифинге в НОКБ в январе 2022 года. На тот момент (прошло уже почти 10 лет с начала стройки) готовность больницы едва превысила 50%. В шахтах не было лифтов, с потолка свисали провода. Также на объекте не хватало людей. Алексеенко попытался переложить ответственность на прессу. «Современная журналистика выставляет только какие-то „жареные“ факты. Все плохо? Осветите, что хорошо. Осветите, какие школы сданы, какие квартиры, какие сироты получили ключи... Вот это вещь!» — возмущался чиновник.

Это не первое уголовное дело в истории легендарного долгостроя. В ноябре 2021 года коллега Алексеенко, начальник филиала окружного УКС в Нижневартовске Александр Макариков, был задержан столичными силовиками. По версии следствия он, будучи в Москве и Подмосковье, частями получил 35 миллионов рублей от подрядчика долгостроя за лоббирование его интересов и приемку несоответствующих условиям контракта работ. Дело рассматривается в Нижневартовском горсуде.

Ранее URA.RU писало о том, что строительные работы на объекте завершены. Окружные власти готовятся к лицензированию НОКБ.

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Бывший руководитель управления капитального строительства ХМАО Эдуард Алексеенко стал фигурантом уголовного дела. Источник в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что экс-чиновника подозревают в том, что он не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя на 1100 коек в Нижневартовске. «Экс-глава УКС ХМАО Алексеенко стал фигурантом уголовного дела по ч.3. ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Бывшего чиновника подозревают в том, что он не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя и не возложил на него обязанности по укреплению здания, пока не истек срок гарантии. Последствия устраняли за счет бюджета Тюменской области, и ущерб превысил 140 миллионов рублей», — уточнил инсайдер. Источники агентства в силовых структурах подтверждают информацию, однако официальный комментарий Следственного комитета ожидается. Запрос в ведомство направлен. Алексеенко известен скандальным заявлением на брифинге в НОКБ в январе 2022 года. На тот момент (прошло уже почти 10 лет с начала стройки) готовность больницы едва превысила 50%. В шахтах не было лифтов, с потолка свисали провода. Также на объекте не хватало людей. Алексеенко попытался переложить ответственность на прессу. «Современная журналистика выставляет только какие-то „жареные“ факты. Все плохо? Осветите, что хорошо. Осветите, какие школы сданы, какие квартиры, какие сироты получили ключи... Вот это вещь!» — возмущался чиновник. Это не первое уголовное дело в истории легендарного долгостроя. В ноябре 2021 года коллега Алексеенко, начальник филиала окружного УКС в Нижневартовске Александр Макариков, был задержан столичными силовиками. По версии следствия он, будучи в Москве и Подмосковье, частями получил 35 миллионов рублей от подрядчика долгостроя за лоббирование его интересов и приемку несоответствующих условиям контракта работ. Дело рассматривается в Нижневартовском горсуде. Ранее URA.RU писало о том, что строительные работы на объекте завершены. Окружные власти готовятся к лицензированию НОКБ.
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