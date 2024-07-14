14 июля 2024
13 июля 2024

В Челябинске штормовой ветер повалил более 100 деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер повалил более сотни деревьев
Ветер повалил более сотни деревьев Фото:

Штормовой ветер за выходные дни повалил в Челябинске более 100 деревьев. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Ксензов на аппаратном совещании 15 июля.

«За сутки повалено более сотни деревьев. Часть из них — на территории образовательных учреждений», — заявил Ксензов.

Вице-мэр Александр Астахов сообщил, что вопрос об уборке от упавших деревьев территории школ решен. Вопрос требовал особого внимания, поскольку в их бюджете не были заложены расходы по распилу и вывозу этих деревьев. Глава города Наталья Котова потребовала от глав районов оперативно вывезти оставшиеся упавшие деревья. По словам мэра, больше всего от стихии пострадал Ленинский район Челябинска.

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Штормовой ветер за выходные дни повалил в Челябинске более 100 деревьев. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Ксензов на аппаратном совещании 15 июля. «За сутки повалено более сотни деревьев. Часть из них — на территории образовательных учреждений», — заявил Ксензов. Вице-мэр Александр Астахов сообщил, что вопрос об уборке от упавших деревьев территории школ решен. Вопрос требовал особого внимания, поскольку в их бюджете не были заложены расходы по распилу и вывозу этих деревьев. Глава города Наталья Котова потребовала от глав районов оперативно вывезти оставшиеся упавшие деревья. По словам мэра, больше всего от стихии пострадал Ленинский район Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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