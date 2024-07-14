В Челябинске штормовой ветер повалил более 100 деревьев

Штормовой ветер за выходные дни повалил в Челябинске более 100 деревьев. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Ксензов на аппаратном совещании 15 июля.
«За сутки повалено более сотни деревьев. Часть из них — на территории образовательных учреждений», — заявил Ксензов.
Вице-мэр Александр Астахов сообщил, что вопрос об уборке от упавших деревьев территории школ решен. Вопрос требовал особого внимания, поскольку в их бюджете не были заложены расходы по распилу и вывозу этих деревьев. Глава города Наталья Котова потребовала от глав районов оперативно вывезти оставшиеся упавшие деревья. По словам мэра, больше всего от стихии пострадал Ленинский район Челябинска.
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