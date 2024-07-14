14 июля 2024

В Магнитогорске сын облил отца бензином и поджег из-за ревности к женщине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Сын попытался убить отца, чтобы присвоить женщину себе Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сын, не поделив женщину с отцом, поджег родителя. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, отца с ожогами разных частей тела доставили в больницу, в отношении сына возбудили уголовное дело.

«Мужчины не поделили женщину. В итоге между ними завязалась драка, в ходе которой сын избил отца, облил его бензином и поджег», — рассказал источник.

По данным URA.RU, потерпевшего экстренно доставили в городскую больницу. Там у него зафиксировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Но самыми серьезными травмами стали термические ожоги тела и дыхательных путей третьей степени. Сына же после случившегося задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:58 по Уральскому времени:

«Фигуранту предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) сын, не поделив женщину с отцом, поджег родителя. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, отца с ожогами разных частей тела доставили в больницу, в отношении сына возбудили уголовное дело. «Мужчины не поделили женщину. В итоге между ними завязалась драка, в ходе которой сын избил отца, облил его бензином и поджег», — рассказал источник. По данным URA.RU, потерпевшего экстренно доставили в городскую больницу. Там у него зафиксировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Но самыми серьезными травмами стали термические ожоги тела и дыхательных путей третьей степени. Сына же после случившегося задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:58 по Уральскому времени: «Фигуранту предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...