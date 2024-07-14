В Музее-заповеднике «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области с 19 июля по 20 июля пройдет VIII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В программе фестиваля заявлено открытие ленд-парка, исторические реконструкции, бои на мягких мечах, выступления музыкантов и танцоров, а также бесплатные экскурсии, сообщили 15 июля в пресс-службе правительства региона.
«На „Аркаиме“ с 19 по 20 июля пройдет VIII фестиваль исторической реконструкции „Пламя Аркаима“. Участие в фестивале примут более 100 реконструкторов со всей страны. Для желающих пройдет бесплатная экскурсия „Наследие степи“, а также конкурсы, состязания, игры, мастер-классы, показ мультфильмов, музыкальные выступления. В рамках фестиваля состоится и презентация ленд-парка», — сообщили в пресс-службе.
Гости фестиваля смогут окунуться в жизнь древних ремесленников. Там будут представлены: ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница и мастерская по изготовлению доспехов. На площадках также развернутся исторические реконструкции мирного времени эпохи бронзы, боевые постановки эпохи смутного времени 17 века и Отечественная война 1812 года. А в концертной программе примут участие группы «Калинов мост», «Лита», студии танца Deep Vision и «Студии М».
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