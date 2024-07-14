14 июля 2024

В челябинских лагерях за лето отдохнут более двух тысяч детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске этим летом отдохнут в лагерях порядка 2192 детей, нуждающихся в особой заботе
В Челябинске этим летом отдохнут в лагерях порядка 2192 детей, нуждающихся в особой заботе Фото:

Челябинские лагеря этим летом посетят 2192 детей, нуждающихся в особой заботе государства. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Также продолжаются заезды в оздоровительные учреждения детей, нуждающихся в особой заботе государства. В Челябинске этим летом отдохнут в лагерях порядка 2192 детей», — отметил Авдеев.

Как уточнил Авдеев, за счет средств региона предоставлено почти 900 путевок. Также путевки приобретаются за счет городского бюджета.

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Челябинские лагеря этим летом посетят 2192 детей, нуждающихся в особой заботе государства. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «Также продолжаются заезды в оздоровительные учреждения детей, нуждающихся в особой заботе государства. В Челябинске этим летом отдохнут в лагерях порядка 2192 детей», — отметил Авдеев. Как уточнил Авдеев, за счет средств региона предоставлено почти 900 путевок. Также путевки приобретаются за счет городского бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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