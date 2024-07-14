В челябинских лагерях за лето отдохнут более двух тысяч детей

В Челябинске этим летом отдохнут в лагерях порядка 2192 детей, нуждающихся в особой заботе
Челябинские лагеря этим летом посетят 2192 детей, нуждающихся в особой заботе государства. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
«Также продолжаются заезды в оздоровительные учреждения детей, нуждающихся в особой заботе государства. В Челябинске этим летом отдохнут в лагерях порядка 2192 детей», — отметил Авдеев.
Как уточнил Авдеев, за счет средств региона предоставлено почти 900 путевок. Также путевки приобретаются за счет городского бюджета.
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