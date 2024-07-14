Куйвашев хочет расширить «Екатеринбург-ЭКСПО»

15 июля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Губернатор поставил задачу посчитать возможность строительства новых помещений Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2024» Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рассчитать возможности расширения «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом заявил его заместитель Дмитрий Ионин на пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам промышленной выставки «Иннопром». «Губернатором ставится задача по строительству отдельных помещений [на территории „Екатеринбург-ЭКСПО“]. Востребованность огромная, так как конгрессно-выставочные мероприятия растут», — рассказал Ионин. Он добавил, что на данный момент речь идет именно о подсчетах и планах на будущее. В Екатеринбурге с 8 по 11 июля прошла промышленная выставка «Иннопром». В 2024 году страной-партнером выступили Объединенные Арабские Эмираты. Выставку посетили делегации более чем из 40 стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рассчитать возможности расширения «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом заявил его заместитель Дмитрий Ионин на пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам промышленной выставки «Иннопром». «Губернатором ставится задача по строительству отдельных помещений [на территории „Екатеринбург-ЭКСПО“]. Востребованность огромная, так как конгрессно-выставочные мероприятия растут», — рассказал Ионин. Он добавил, что на данный момент речь идет именно о подсчетах и планах на будущее. В Екатеринбурге с 8 по 11 июля прошла промышленная выставка «Иннопром». В 2024 году страной-партнером выступили Объединенные Арабские Эмираты. Выставку посетили делегации более чем из 40 стран.