Куйвашев хочет расширить «Екатеринбург-ЭКСПО»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рассчитать возможности расширения «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом заявил его заместитель Дмитрий Ионин на пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам промышленной выставки «Иннопром».
«Губернатором ставится задача по строительству отдельных помещений [на территории „Екатеринбург-ЭКСПО“]. Востребованность огромная, так как конгрессно-выставочные мероприятия растут», — рассказал Ионин. Он добавил, что на данный момент речь идет именно о подсчетах и планах на будущее.
В Екатеринбурге с 8 по 11 июля прошла промышленная выставка «Иннопром». В 2024 году страной-партнером выступили Объединенные Арабские Эмираты. Выставку посетили делегации более чем из 40 стран.
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