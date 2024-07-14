14 июля 2024

Куйвашев хочет расширить «Екатеринбург-ЭКСПО»

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ИННОПРОМ-2024. День первый. Екатеринбург, иннопром, екатеринбург экспо
Губернатор поставил задачу посчитать возможность строительства новых помещений Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2024»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рассчитать возможности расширения «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом заявил его заместитель Дмитрий Ионин на пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам промышленной выставки «Иннопром».

«Губернатором ставится задача по строительству отдельных помещений [на территории „Екатеринбург-ЭКСПО“]. Востребованность огромная, так как конгрессно-выставочные мероприятия растут», — рассказал Ионин. Он добавил, что на данный момент речь идет именно о подсчетах и планах на будущее.

В Екатеринбурге с 8 по 11 июля прошла промышленная выставка «Иннопром». В 2024 году страной-партнером выступили Объединенные Арабские Эмираты. Выставку посетили делегации более чем из 40 стран.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рассчитать возможности расширения «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом заявил его заместитель Дмитрий Ионин на пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам промышленной выставки «Иннопром». «Губернатором ставится задача по строительству отдельных помещений [на территории „Екатеринбург-ЭКСПО“]. Востребованность огромная, так как конгрессно-выставочные мероприятия растут», — рассказал Ионин. Он добавил, что на данный момент речь идет именно о подсчетах и планах на будущее. В Екатеринбурге с 8 по 11 июля прошла промышленная выставка «Иннопром». В 2024 году страной-партнером выступили Объединенные Арабские Эмираты. Выставку посетили делегации более чем из 40 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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