14 июля 2024

В Челябинске стартовал второй этап приемной кампании для первоклассников

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Для второго этапа приготовлены 3 тысячи 635 мест и 290 — для детей, которые обучаются по адаптированной программе
Для второго этапа приготовлены 3 тысячи 635 мест и 290 — для детей, которые обучаются по адаптированной программе Фото:

В Челябинске с 6 июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Всего подготовлено почти четыре тысячи мест для детей. Об этом на аппаратном совещании 15 июля сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В Челябинске 6 июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Для него приготовлены 3635 мест и 290 — для детей, которые обучаются по адаптированной программе», — сообщил Авдеев.

На втором этапе заявление можно подать в любую школу вне зависимости от места прописки. Первоклассника зачислят в учебное заведение при наличии свободных мест.

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В Челябинске с 6 июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Всего подготовлено почти четыре тысячи мест для детей. Об этом на аппаратном совещании 15 июля сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «В Челябинске 6 июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Для него приготовлены 3635 мест и 290 — для детей, которые обучаются по адаптированной программе», — сообщил Авдеев. На втором этапе заявление можно подать в любую школу вне зависимости от места прописки. Первоклассника зачислят в учебное заведение при наличии свободных мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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