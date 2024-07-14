В Челябинске стартовал второй этап приемной кампании для первоклассников

В Челябинске с 6 июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Всего подготовлено почти четыре тысячи мест для детей. Об этом на аппаратном совещании 15 июля сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
«В Челябинске 6 июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Для него приготовлены 3635 мест и 290 — для детей, которые обучаются по адаптированной программе», — сообщил Авдеев.
На втором этапе заявление можно подать в любую школу вне зависимости от места прописки. Первоклассника зачислят в учебное заведение при наличии свободных мест.
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