Екатеринбурженка покончила с собой, оставив загадочную предсмертную записку

15 июля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Расследованием гибели занимается СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 36-летняя женщина покончила с собой, обвинив в своей смерти неизвестную даму. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «В квартире на улице Шевченко мать нашла труп своей дочери, она совершила суицид. Рядом с телом лежала предсмертная записка. В ней самоубийца заявляла, что в ее смерти виновата некая женщина, и называла ее фамилию и имя», — рассказал собеседник агентства. На месте происшествия был изъят ряд документов и предметов, в том числе телефон погибшей. Во время осмотра мобильника контактов женщины, которая упоминалась в записке, найдено не было. В данный момент материалы дела переданы в следственный комитет Свердловской области. Там воздержались от комментария по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 36-летняя женщина покончила с собой, обвинив в своей смерти неизвестную даму. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «В квартире на улице Шевченко мать нашла труп своей дочери, она совершила суицид. Рядом с телом лежала предсмертная записка. В ней самоубийца заявляла, что в ее смерти виновата некая женщина, и называла ее фамилию и имя», — рассказал собеседник агентства. На месте происшествия был изъят ряд документов и предметов, в том числе телефон погибшей. Во время осмотра мобильника контактов женщины, которая упоминалась в записке, найдено не было. В данный момент материалы дела переданы в следственный комитет Свердловской области. Там воздержались от комментария по теме.