Екатеринбурженка покончила с собой, оставив загадочную предсмертную записку

В Екатеринбурге 36-летняя женщина покончила с собой, обвинив в своей смерти неизвестную даму. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.
«В квартире на улице Шевченко мать нашла труп своей дочери, она совершила суицид. Рядом с телом лежала предсмертная записка. В ней самоубийца заявляла, что в ее смерти виновата некая женщина, и называла ее фамилию и имя», — рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия был изъят ряд документов и предметов, в том числе телефон погибшей. Во время осмотра мобильника контактов женщины, которая упоминалась в записке, найдено не было. В данный момент материалы дела переданы в следственный комитет Свердловской области. Там воздержались от комментария по теме.
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