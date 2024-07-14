14 июля 2024

Екатеринбурженка покончила с собой, оставив загадочную предсмертную записку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, следственный комитет, скр по свердловской области, следственный комитет рф, скр
Расследованием гибели занимается СК Фото:

В Екатеринбурге 36-летняя женщина покончила с собой, обвинив в своей смерти неизвестную даму. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.

«В квартире на улице Шевченко мать нашла труп своей дочери, она совершила суицид. Рядом с телом лежала предсмертная записка. В ней самоубийца заявляла, что в ее смерти виновата некая женщина, и называла ее фамилию и имя», — рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия был изъят ряд документов и предметов, в том числе телефон погибшей. Во время осмотра мобильника контактов женщины, которая упоминалась в записке, найдено не было. В данный момент материалы дела переданы в следственный комитет Свердловской области. Там воздержались от комментария по теме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 36-летняя женщина покончила с собой, обвинив в своей смерти неизвестную даму. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «В квартире на улице Шевченко мать нашла труп своей дочери, она совершила суицид. Рядом с телом лежала предсмертная записка. В ней самоубийца заявляла, что в ее смерти виновата некая женщина, и называла ее фамилию и имя», — рассказал собеседник агентства. На месте происшествия был изъят ряд документов и предметов, в том числе телефон погибшей. Во время осмотра мобильника контактов женщины, которая упоминалась в записке, найдено не было. В данный момент материалы дела переданы в следственный комитет Свердловской области. Там воздержались от комментария по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...