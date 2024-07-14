Житель ХМАО выстрелил в лицо мужчине из травмата

Житель ХМАО несколько раз выстрелил из травматического пистолета в лицо мужчине, который сделал ему замечание из-за громкой музыки. Инцидент произошел ночью в одном из дворов Ханты-Мансийска.
«Ночью во дворе жилого дома по улице Гагарина расположилась шумная компания: отдыхающие громко слушали музыку, распивали алкоголь, на замечания жильцов не реагировали и вели себя агрессивно. В половине второго ночи потерпевший подошёл к компании с просьбой выключить музыку и вести себя тише, а в ответ получил не менее четырёх выстрелов в лицо и туловище, после чего отдыхающие скрылись», — сообщила полиция Югры на официальном сайте.
Супруга потерпевшего вызвала скорую и сообщила о происшествии полицейским. Силовики нашли автомобиль подозреваемого — он оставил его на стоянке. Орудие преступления он спрятал в туалете собственной квартиры. Оперативникам удалось задержать мужчину по месту его жительства. На подозреваемого завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде из города.
Ранее URA.RU писало, что житель Югорска (ХМАО) выстрелил из травматического оружия в своего знакомого. Причиной стал отказ посетить похороны своей бывшей супруги.
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