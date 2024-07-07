07 июля 2024
06 июля 2024

Житель ХМАО выстрелил в знакомого из-за отказа прийти на похороны бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Югорска выстрелил в знакомого, который отказался прийти на похороны бывшей супруги
Житель Югорска выстрелил в знакомого, который отказался прийти на похороны бывшей супруги Фото:

Житель Югорска (ХМАО) расстрелял из травматического оружия своего знакомого за то, что он отказался посетить похороны своей бывшей супруги. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В Югорске скончалась 29-летняя девушка. Бывший муж вместе с дочерью на похоронах не присутствовали, это очень оскорбило нового молодого человека умершей. Он затаил обиду и решил таким образом отомстить», — рассказал источник.

Сначала мужчины подрались, однако исход драки был не в пользу нападавшего. Тогда он сходил домой за травматическим оружием и четыре раза выстрелил в бывшего супруга умершей девушки. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, нападавший задержан. Сегодня, 8 июля, суд вынесет решение о мере пресечения. Официально в пресс-службе УМВД журналисту URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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Житель Югорска (ХМАО) расстрелял из травматического оружия своего знакомого за то, что он отказался посетить похороны своей бывшей супруги. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Югорске скончалась 29-летняя девушка. Бывший муж вместе с дочерью на похоронах не присутствовали, это очень оскорбило нового молодого человека умершей. Он затаил обиду и решил таким образом отомстить», — рассказал источник. Сначала мужчины подрались, однако исход драки был не в пользу нападавшего. Тогда он сходил домой за травматическим оружием и четыре раза выстрелил в бывшего супруга умершей девушки. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, нападавший задержан. Сегодня, 8 июля, суд вынесет решение о мере пресечения. Официально в пресс-службе УМВД журналисту URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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