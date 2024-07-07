Житель ХМАО выстрелил в знакомого из-за отказа прийти на похороны бывшей жены

Житель Югорска (ХМАО) расстрелял из травматического оружия своего знакомого за то, что он отказался посетить похороны своей бывшей супруги. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«В Югорске скончалась 29-летняя девушка. Бывший муж вместе с дочерью на похоронах не присутствовали, это очень оскорбило нового молодого человека умершей. Он затаил обиду и решил таким образом отомстить», — рассказал источник.
Сначала мужчины подрались, однако исход драки был не в пользу нападавшего. Тогда он сходил домой за травматическим оружием и четыре раза выстрелил в бывшего супруга умершей девушки. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, нападавший задержан. Сегодня, 8 июля, суд вынесет решение о мере пресечения. Официально в пресс-службе УМВД журналисту URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
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