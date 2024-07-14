В Челябинске нужны врачи с зарплатой 100 тысяч рублей

15 июля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Врачи и хирурги являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми специальностями Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Самой востребованной среди рабочих специальностей — водитель трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона. «Наиболее востребованные профессии по итогам первого квартала текущего года среди рабочих — водитель троллейбуса (коэффициент востребованности 310), из служащих — врач — (524)», — сообщили в пресс-службе организации. При этом врачам готовы платить до 100 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в регионе среднемесячные зарплаты по сравнению с январем — мартом 2023 года выросли на 23,7% и 24,3% за год. Наибольший прирост заработной платы отмечается у работников сельского и лесного хозяйства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Самой востребованной среди рабочих специальностей — водитель трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона. «Наиболее востребованные профессии по итогам первого квартала текущего года среди рабочих — водитель троллейбуса (коэффициент востребованности 310), из служащих — врач — (524)», — сообщили в пресс-службе организации. При этом врачам готовы платить до 100 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в регионе среднемесячные зарплаты по сравнению с январем — мартом 2023 года выросли на 23,7% и 24,3% за год. Наибольший прирост заработной платы отмечается у работников сельского и лесного хозяйства.