В Челябинске нужны врачи с зарплатой 100 тысяч рублей

В Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Самой востребованной среди рабочих специальностей — водитель трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона.
«Наиболее востребованные профессии по итогам первого квартала текущего года среди рабочих — водитель троллейбуса (коэффициент востребованности 310), из служащих — врач — (524)», — сообщили в пресс-службе организации. При этом врачам готовы платить до 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в регионе среднемесячные зарплаты по сравнению с январем — мартом 2023 года выросли на 23,7% и 24,3% за год. Наибольший прирост заработной платы отмечается у работников сельского и лесного хозяйства.
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