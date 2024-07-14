14 июля 2024

В Челябинске нужны врачи с зарплатой 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана. Екатеринбург , прием у врача, стетоскоп, здоровье, медицина
Врачи и хирурги являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми специальностями Фото:

В Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Самой востребованной среди рабочих специальностей — водитель трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона.

«Наиболее востребованные профессии по итогам первого квартала текущего года среди рабочих — водитель троллейбуса (коэффициент востребованности 310), из служащих — врач — (524)», — сообщили в пресс-службе организации. При этом врачам готовы платить до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в регионе среднемесячные зарплаты по сравнению с январем — мартом 2023 года выросли на 23,7% и 24,3% за год. Наибольший прирост заработной платы отмечается у работников сельского и лесного хозяйства.

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В Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Самой востребованной среди рабочих специальностей — водитель трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона. «Наиболее востребованные профессии по итогам первого квартала текущего года среди рабочих — водитель троллейбуса (коэффициент востребованности 310), из служащих — врач — (524)», — сообщили в пресс-службе организации. При этом врачам готовы платить до 100 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в регионе среднемесячные зарплаты по сравнению с январем — мартом 2023 года выросли на 23,7% и 24,3% за год. Наибольший прирост заработной платы отмечается у работников сельского и лесного хозяйства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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