14 июля 2024

Драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к уголовному делу

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки мигрантов с подростками Фото:

Драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

«В СМИ сообщается, что возле одного из магазинов в Челябинске мигранты причинили телесные повреждения молодым людям и девушкам, среди которых были несовершеннолетние. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе СКР добавили, что следовали проводят по факту драки проверку. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

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Драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин. «В СМИ сообщается, что возле одного из магазинов в Челябинске мигранты причинили телесные повреждения молодым людям и девушкам, среди которых были несовершеннолетние. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР добавили, что следовали проводят по факту драки проверку. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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