Драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к уголовному делу

Драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.
«В СМИ сообщается, что возле одного из магазинов в Челябинске мигранты причинили телесные повреждения молодым людям и девушкам, среди которых были несовершеннолетние. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе СКР добавили, что следовали проводят по факту драки проверку. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
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