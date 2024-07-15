Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием попала под обстрел в зоне СВО

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Делегация из Татарстана пробыла на СВО три дня и попала под обстрел Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО попала под обстрел украинской армии духовная делегация Татарстана, во главе которой был муфтий хазрат. Они выехали туда по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова и пообщались с военными, всего делегация пробыла на фронте спецоперации трое суток. Об этом сообщает telegram-канал Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

«Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что делегация побывала в Луганске и Донецке, там ее представители встретились с местными имамами.

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В зоне СВО попала под обстрел украинской армии духовная делегация Татарстана, во главе которой был муфтий хазрат. Они выехали туда по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова и пообщались с военными, всего делегация пробыла на фронте спецоперации трое суток. Об этом сообщает telegram-канал Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). «Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что делегация побывала в Луганске и Донецке, там ее представители встретились с местными имамами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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