Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием попала под обстрел в зоне СВО

15 июля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Делегация из Татарстана пробыла на СВО три дня и попала под обстрел Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО попала под обстрел украинской армии духовная делегация Татарстана, во главе которой был муфтий хазрат. Они выехали туда по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова и пообщались с военными, всего делегация пробыла на фронте спецоперации трое суток. Об этом сообщает telegram-канал Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). «Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России», — говорится в telegram-канале . Отмечается, что делегация побывала в Луганске и Донецке, там ее представители встретились с местными имамами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне СВО попала под обстрел украинской армии духовная делегация Татарстана, во главе которой был муфтий хазрат. Они выехали туда по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова и пообщались с военными, всего делегация пробыла на фронте спецоперации трое суток. Об этом сообщает telegram-канал Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). «Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что делегация побывала в Луганске и Донецке, там ее представители встретились с местными имамами.