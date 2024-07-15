Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием попала под обстрел в зоне СВО

В зоне СВО попала под обстрел украинской армии духовная делегация Татарстана, во главе которой был муфтий хазрат. Они выехали туда по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова и пообщались с военными, всего делегация пробыла на фронте спецоперации трое суток. Об этом сообщает telegram-канал Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
«Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что делегация побывала в Луганске и Донецке, там ее представители встретились с местными имамами.
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В зоне СВО попала под обстрел украинской армии духовная делегация Татарстана, во главе которой был муфтий хазрат. Они выехали туда по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова и пообщались с военными, всего делегация пробыла на фронте спецоперации трое суток. Об этом сообщает telegram-канал Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). «Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что делегация побывала в Луганске и Донецке, там ее представители встретились с местными имамами.