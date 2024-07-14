14 июля 2024
13 июля 2024

Правительство РФ поддержало решение о раздаче бесплатной земли в арктических районах ХМАО

Кабмин одобрил инициативу о расширении программы «Гектар Арктики» на ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Землю в Арктической зоне ХМАО будут раздавать бесплатно
Землю в Арктической зоне ХМАО будут раздавать бесплатно Фото:

Кабинет министров правительства РФ поддержал инициативу о включении районов ХМАО, отнесенных к Арктической зоне, в программу по выделению бесплатной земли. На реализацию проекта потребуется порядка 50 миллионов рублей.

«Правительство РФ в целом поддержало законопроект, которым предлагается включить два района Ханты-Мансийского автономного округа в программу „Гектар Арктики“. По оценке авторов инициативы, реализация закона потребует 50 млн рублей», — сообщил ТАСС.

В соответствии с положениями программы «Гектар Арктики», россияне могут бесплатно получить землю для строительства и бизнеса в Арктической зоне РФ (АЗРФ). Белоярский и Березовский районы были включены в АЗРФ в марте 2024 года. Правительство РФ порекомендовало авторам инициативы доработать проект, в том числе дополнить раздел по финансово-экономическому обоснованию затрат.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в границы Арктической зоны России. Это создаст благоприятные условия для развития и освоения районов.

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Кабинет министров правительства РФ поддержал инициативу о включении районов ХМАО, отнесенных к Арктической зоне, в программу по выделению бесплатной земли. На реализацию проекта потребуется порядка 50 миллионов рублей. «Правительство РФ в целом поддержало законопроект, которым предлагается включить два района Ханты-Мансийского автономного округа в программу „Гектар Арктики“. По оценке авторов инициативы, реализация закона потребует 50 млн рублей», — сообщил ТАСС. В соответствии с положениями программы «Гектар Арктики», россияне могут бесплатно получить землю для строительства и бизнеса в Арктической зоне РФ (АЗРФ). Белоярский и Березовский районы были включены в АЗРФ в марте 2024 года. Правительство РФ порекомендовало авторам инициативы доработать проект, в том числе дополнить раздел по финансово-экономическому обоснованию затрат. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в границы Арктической зоны России. Это создаст благоприятные условия для развития и освоения районов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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