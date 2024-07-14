Правительство РФ поддержало решение о раздаче бесплатной земли в арктических районах ХМАО

Кабинет министров правительства РФ поддержал инициативу о включении районов ХМАО, отнесенных к Арктической зоне, в программу по выделению бесплатной земли. На реализацию проекта потребуется порядка 50 миллионов рублей.
«Правительство РФ в целом поддержало законопроект, которым предлагается включить два района Ханты-Мансийского автономного округа в программу „Гектар Арктики“. По оценке авторов инициативы, реализация закона потребует 50 млн рублей», — сообщил ТАСС.
В соответствии с положениями программы «Гектар Арктики», россияне могут бесплатно получить землю для строительства и бизнеса в Арктической зоне РФ (АЗРФ). Белоярский и Березовский районы были включены в АЗРФ в марте 2024 года. Правительство РФ порекомендовало авторам инициативы доработать проект, в том числе дополнить раздел по финансово-экономическому обоснованию затрат.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в границы Арктической зоны России. Это создаст благоприятные условия для развития и освоения районов.
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