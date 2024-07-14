14 июля 2024
13 июля 2024

Житель ЯНАО забрал суперприз государственной лотереи

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ЯНАО сорвал джек-пот лотереи "Все или ничего"
Житель ЯНАО сорвал джек-пот лотереи "Все или ничего" Фото:

Житель ЯНАО выиграл более 13 миллионов рублей, купив билет лотереи «Все или ничего». Об этом сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото».

«Каково это — проснуться миллионером? Участник из ЯНАО теперь знает, он ночью купил билет во „Все или ничего“ и выиграл 13 миллионов 214 тысяч 560 рублей», — сообщает пресс-служба «Столото» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что ямалец выиграл суперприз лотереи. Подробности об участнике пока не раскрываются. 

Житель ЯНАО выиграл 13 миллионов рублей в лотерею "Все или ничего"
Житель ЯНАО выиграл 13 миллионов рублей в лотерею "Все или ничего"
Фото:

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Житель ЯНАО выиграл более 13 миллионов рублей, купив билет лотереи «Все или ничего». Об этом сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото». «Каково это — проснуться миллионером? Участник из ЯНАО теперь знает, он ночью купил билет во „Все или ничего“ и выиграл 13 миллионов 214 тысяч 560 рублей», — сообщает пресс-служба «Столото» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Известно, что ямалец выиграл суперприз лотереи. Подробности об участнике пока не раскрываются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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