Житель ЯНАО забрал суперприз государственной лотереи

Житель ЯНАО сорвал джек-пот лотереи "Все или ничего"
Житель ЯНАО выиграл более 13 миллионов рублей, купив билет лотереи «Все или ничего». Об этом сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото».
«Каково это — проснуться миллионером? Участник из ЯНАО теперь знает, он ночью купил билет во „Все или ничего“ и выиграл 13 миллионов 214 тысяч 560 рублей», — сообщает пресс-служба «Столото» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Известно, что ямалец выиграл суперприз лотереи. Подробности об участнике пока не раскрываются.
Житель ЯНАО выиграл 13 миллионов рублей в лотерею "Все или ничего"
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!