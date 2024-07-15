Свердловчанин, зверски издевавшийся над подругой, попал в тюрьму

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В суде Олег Щеголихин прятал лицо от журналистов (архивное фото)
В суде Олег Щеголихин прятал лицо от журналистов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию жителя Асбеста Олега Щеголихина, который в прошлом году зверски избил и поджег сожительницу Оксану Кузьменко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3,5 года. В пользу пострадавшей суд взыскал 1,5 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда», — следует из сообщения ведомства.

Кузьменко подверглась издевательствам в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить. Кузьменко чудом спаслась от изверга: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU.

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию жителя Асбеста Олега Щеголихина, который в прошлом году зверски избил и поджег сожительницу Оксану Кузьменко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3,5 года. В пользу пострадавшей суд взыскал 1,5 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда», — следует из сообщения ведомства. Кузьменко подверглась издевательствам в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить. Кузьменко чудом спаслась от изверга: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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