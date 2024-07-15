Свердловчанин, зверски издевавшийся над подругой, попал в тюрьму

15 июля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

В суде Олег Щеголихин прятал лицо от журналистов (архивное фото) Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию жителя Асбеста Олега Щеголихина, который в прошлом году зверски избил и поджег сожительницу Оксану Кузьменко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3,5 года. В пользу пострадавшей суд взыскал 1,5 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда», — следует из сообщения ведомства. Кузьменко подверглась издевательствам в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить. Кузьменко чудом спаслась от изверга: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию жителя Асбеста Олега Щеголихина, который в прошлом году зверски избил и поджег сожительницу Оксану Кузьменко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3,5 года. В пользу пострадавшей суд взыскал 1,5 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда», — следует из сообщения ведомства. Кузьменко подверглась издевательствам в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить. Кузьменко чудом спаслась от изверга: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU.