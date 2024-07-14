14 июля 2024
13 июля 2024

Тундровик из ЯНАО погиб при выполнении задач СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из Гыды Денис Евай погиб в зоне СВО
Боец из Гыды Денис Евай погиб в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из села Гыда Тазовского района ЯНАО Денис Евай погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Виктор Югай.

«Скорбная новость пришла из мест проведения специальной военной операции. Исполняя обязанности военной службы и защищая Отечество, погиб наш земляк Денис Евай», — написал Виктор Югай в официальном telegram-канале.

Денис проживал в Гыде, там же окончил школу-интернат. Виктор Югай выразил соболезнования родным и друзьям павшего героя.

Военнослужащий из Гыды погиб в зоне СВО
Военнослужащий из Гыды погиб в зоне СВО
Фото:

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Военнослужащий из села Гыда Тазовского района ЯНАО Денис Евай погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Виктор Югай. «Скорбная новость пришла из мест проведения специальной военной операции. Исполняя обязанности военной службы и защищая Отечество, погиб наш земляк Денис Евай», — написал Виктор Югай в официальном telegram-канале. Денис проживал в Гыде, там же окончил школу-интернат. Виктор Югай выразил соболезнования родным и друзьям павшего героя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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