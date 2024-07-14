Боец из Гыды Денис Евай погиб в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащий из села Гыда Тазовского района ЯНАО Денис Евай погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Виктор Югай.
«Скорбная новость пришла из мест проведения специальной военной операции. Исполняя обязанности военной службы и защищая Отечество, погиб наш земляк Денис Евай», — написал Виктор Югай в официальном telegram-канале.
Денис проживал в Гыде, там же окончил школу-интернат. Виктор Югай выразил соболезнования родным и друзьям павшего героя.
Военнослужащий из Гыды погиб в зоне СВО
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