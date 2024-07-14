14 июля 2024

Пермскую чиновницу отправили в колонию за поставки шапочек и халатов для врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде огласили приговор пермской чиновнице Марине Баровой
В суде огласили приговор пермской чиновнице Марине Баровой Фото:

Суд огласил приговор директору ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» министерства здравоохранения Пермского края Марине Баровой. Чиновницу приговорили к трем годам колонии.

«Ленинский районный суд назначил Баровой штраф 40 тысяч рублей и отправил в колонию общего режима на три года», — сообщает Properm. Обвинение просило для Баровой семь с половиной лет колонии. Сама чиновница вину не признала.

Барова признана виновной в том, что не проверила качество медицинских халатов и шапочек, которые были поставлены во времена пандемии в пермские больницы. Общая сумма ущерба составила 71 млн рублей.

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Суд огласил приговор директору ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» министерства здравоохранения Пермского края Марине Баровой. Чиновницу приговорили к трем годам колонии. «Ленинский районный суд назначил Баровой штраф 40 тысяч рублей и отправил в колонию общего режима на три года», — сообщает Properm. Обвинение просило для Баровой семь с половиной лет колонии. Сама чиновница вину не признала. Барова признана виновной в том, что не проверила качество медицинских халатов и шапочек, которые были поставлены во времена пандемии в пермские больницы. Общая сумма ущерба составила 71 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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