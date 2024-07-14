Пермскую чиновницу отправили в колонию за поставки шапочек и халатов для врачей

В суде огласили приговор пермской чиновнице Марине Баровой
Суд огласил приговор директору ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» министерства здравоохранения Пермского края Марине Баровой. Чиновницу приговорили к трем годам колонии.
«Ленинский районный суд назначил Баровой штраф 40 тысяч рублей и отправил в колонию общего режима на три года», — сообщает Properm. Обвинение просило для Баровой семь с половиной лет колонии. Сама чиновница вину не признала.
Барова признана виновной в том, что не проверила качество медицинских халатов и шапочек, которые были поставлены во времена пандемии в пермские больницы. Общая сумма ущерба составила 71 млн рублей.
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