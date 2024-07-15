В челябинскую деревню, которую хотели переименовать в «Путино», завели газ. Видео

15 июля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Пять лет назад жители деревни захотели переименовать название в Путино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Кораблево Еткульского района Челябинской области поблагодарили президента России Владимира Путина, главу региона Алексея Текслера и глав местных поселений за новую дорогу, газ, детскую площадку, интернет и вышки сотовой связи. В 2019 году сельчане направляли на прямую линию президента просьбу о помощи и хотели даже переименовать название поселка в Путино. «Всего за пару лет жизнь изменилась до неузнаваемости. У нас появилась современная детская площадка, к деревне в рамках нацпроекта по цифровизации сельских территорий протянули оптоволокно и поставили вышку сотовой связи, проложили 10 километров асфальта от Еткульской дороги, построили современную детскую площадку и подключили к газу» — сообщает местный соцработник, многодетная мать. В минувшие выходные деревне исполнилось 100 лет. Уже сейчас газ подключен к 30 домам, еще 30 планируется подключить до конца года. Ранее URA.RU сообщало о просьбе сельчан на прямую линию президента переименовать их село в Путино, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. После того, как власти представили жителям план предстоящих работ, сельчане передумали менять название. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Кораблево Еткульского района Челябинской области поблагодарили президента России Владимира Путина, главу региона Алексея Текслера и глав местных поселений за новую дорогу, газ, детскую площадку, интернет и вышки сотовой связи. В 2019 году сельчане направляли на прямую линию президента просьбу о помощи и хотели даже переименовать название поселка в Путино. «Всего за пару лет жизнь изменилась до неузнаваемости. У нас появилась современная детская площадка, к деревне в рамках нацпроекта по цифровизации сельских территорий протянули оптоволокно и поставили вышку сотовой связи, проложили 10 километров асфальта от Еткульской дороги, построили современную детскую площадку и подключили к газу» — сообщает местный соцработник, многодетная мать. В минувшие выходные деревне исполнилось 100 лет. Уже сейчас газ подключен к 30 домам, еще 30 планируется подключить до конца года. Ранее URA.RU сообщало о просьбе сельчан на прямую линию президента переименовать их село в Путино, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. После того, как власти представили жителям план предстоящих работ, сельчане передумали менять название.