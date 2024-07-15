Жители поселка Кораблево Еткульского района Челябинской области поблагодарили президента России Владимира Путина, главу региона Алексея Текслера и глав местных поселений за новую дорогу, газ, детскую площадку, интернет и вышки сотовой связи. В 2019 году сельчане направляли на прямую линию президента просьбу о помощи и хотели даже переименовать название поселка в Путино.
«Всего за пару лет жизнь изменилась до неузнаваемости. У нас появилась современная детская площадка, к деревне в рамках нацпроекта по цифровизации сельских территорий протянули оптоволокно и поставили вышку сотовой связи, проложили 10 километров асфальта от Еткульской дороги, построили современную детскую площадку и подключили к газу» — сообщает местный соцработник, многодетная мать.
В минувшие выходные деревне исполнилось 100 лет. Уже сейчас газ подключен к 30 домам, еще 30 планируется подключить до конца года.
Ранее URA.RU сообщало о просьбе сельчан на прямую линию президента переименовать их село в Путино, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. После того, как власти представили жителям план предстоящих работ, сельчане передумали менять название.
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