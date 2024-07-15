В челябинскую деревню, которую хотели переименовать в «Путино», завели газ. Видео

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газоснабжение
Пять лет назад жители деревни захотели переименовать название в Путино Фото:

Жители поселка Кораблево Еткульского района Челябинской области поблагодарили президента России Владимира Путина, главу региона Алексея Текслера и глав местных поселений за новую дорогу, газ, детскую площадку, интернет и вышки сотовой связи. В 2019 году сельчане направляли на прямую линию президента просьбу о помощи и хотели даже переименовать название поселка в Путино.

«Всего за пару лет жизнь изменилась до неузнаваемости. У нас появилась современная детская площадка, к деревне в рамках нацпроекта по цифровизации сельских территорий протянули оптоволокно и поставили вышку сотовой связи, проложили 10 километров асфальта от Еткульской дороги, построили современную детскую площадку и подключили к газу» — сообщает местный соцработник, многодетная мать.

В минувшие выходные деревне исполнилось 100 лет. Уже сейчас газ подключен к 30 домам, еще 30 планируется подключить до конца года.

Ранее URA.RU сообщало о просьбе сельчан на прямую линию президента переименовать их село в Путино, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. После того, как власти представили жителям план предстоящих работ, сельчане передумали менять название.

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Жители поселка Кораблево Еткульского района Челябинской области поблагодарили президента России Владимира Путина, главу региона Алексея Текслера и глав местных поселений за новую дорогу, газ, детскую площадку, интернет и вышки сотовой связи. В 2019 году сельчане направляли на прямую линию президента просьбу о помощи и хотели даже переименовать название поселка в Путино. «Всего за пару лет жизнь изменилась до неузнаваемости. У нас появилась современная детская площадка, к деревне в рамках нацпроекта по цифровизации сельских территорий протянули оптоволокно и поставили вышку сотовой связи, проложили 10 километров асфальта от Еткульской дороги, построили современную детскую площадку и подключили к газу» — сообщает местный соцработник, многодетная мать. В минувшие выходные деревне исполнилось 100 лет. Уже сейчас газ подключен к 30 домам, еще 30 планируется подключить до конца года. Ранее URA.RU сообщало о просьбе сельчан на прямую линию президента переименовать их село в Путино, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. После того, как власти представили жителям план предстоящих работ, сельчане передумали менять название.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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