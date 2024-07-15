В Челябинской области больше недели ищут подростка с ДЦП и эпилепсией

В поселке Бектыш Челябинской области продолжаются масштабные поиски пропавшего 14-летнего подростка Арслан Мохаммади, страдающего ДЦП, эпилепсией и умеренной задержкой умственного развития. В поисках принимают участие волонтеры, сотрудники МЧС, спасатели министерства безопасности и другие правоохранительные органы, сообщили 15 июля в пресс-службе Министерства общественной безопасности региона.
«В Челябинской области продолжаются масштабные поиски 14-летнего Арслана. Оперативный штаб в поселке Бектыш координирует работу всех участников поисковых работ. В поисковой операции участвуют более 400 человек, включая спасателей, кинологов и добровольцев, и 83 единицы техники», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также сообщается, что уже обследована территория в радиусе 20 километров от поселка Бектыш. Были изучены водоемы и колодцы. Дополнительно участки исследовали с помощью беспилотников.
Мальчик с тремя серьезными диагнозами кроме ДЦП пропал в лесах Челябинской области 6 июля. Его родители обратились за помощью и рассказали, что Арслан приехал с ними в лес за грибами. Подросток остался с отцом, который вскоре ненадолго отлучился. К его возвращению в машине никого не было — мальчик исчез. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело. Подробности пропажи и поисков — в сюжете URA.RU.
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