14 июля 2024
13 июля 2024

В Надыме резко выросло число больных ВИЧ

В Надыме 16 человек встали на диспансерный учет по ВИЧ за первое полугодие
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме за первое полугодие на учет по ВИЧ медики поставили 16 человек
В Надыме за первое полугодие на учет по ВИЧ медики поставили 16 человек Фото:

В ЯНАО выросло число больных ВИЧ, в Надыме только за первое полугодие на диспансерный учет взяли 16 человек. Всего в городе на учете состоит 348 человек, сообщает пресс-служба администрации района.

«За первое полугодие 2024 года на диспансерный учет по ВИЧ взято 16 человек. Из них десять мужчин и шесть женщин, в основном старше 30 лет», — сообщает пресс-служба мэрии Надымского района в официальном telegram-канале.

Желающих узнать свой ВИЧ-статус приглашают пройти бесплатное анонимное тестирование. Анализ можно сдать в Надымской ЦРБ с понедельника по четверг до 15 часов и с 8:00 до 9:30 в пятницу.

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В ЯНАО выросло число больных ВИЧ, в Надыме только за первое полугодие на диспансерный учет взяли 16 человек. Всего в городе на учете состоит 348 человек, сообщает пресс-служба администрации района. «За первое полугодие 2024 года на диспансерный учет по ВИЧ взято 16 человек. Из них десять мужчин и шесть женщин, в основном старше 30 лет», — сообщает пресс-служба мэрии Надымского района в официальном telegram-канале. Желающих узнать свой ВИЧ-статус приглашают пройти бесплатное анонимное тестирование. Анализ можно сдать в Надымской ЦРБ с понедельника по четверг до 15 часов и с 8:00 до 9:30 в пятницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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