В Надыме резко выросло число больных ВИЧ

В Надыме за первое полугодие на учет по ВИЧ медики поставили 16 человек
В ЯНАО выросло число больных ВИЧ, в Надыме только за первое полугодие на диспансерный учет взяли 16 человек. Всего в городе на учете состоит 348 человек, сообщает пресс-служба администрации района.
«За первое полугодие 2024 года на диспансерный учет по ВИЧ взято 16 человек. Из них десять мужчин и шесть женщин, в основном старше 30 лет», — сообщает пресс-служба мэрии Надымского района в официальном telegram-канале.
Желающих узнать свой ВИЧ-статус приглашают пройти бесплатное анонимное тестирование. Анализ можно сдать в Надымской ЦРБ с понедельника по четверг до 15 часов и с 8:00 до 9:30 в пятницу.
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