Зеленский сделал важное заявление по достижению мира с Россией

Зеленский: Россия должна участвовать во второй мирной конференции по Украине
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Владимир Зеленский готов пригласить РФ на вторую мирную конференцию в ноябре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта», — передает слова Зеленского ТАСС. Он добавил, что к ноябрю 2024 должна быть завершена подготовка к ее проведению.

Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщал, что власти Украины намерены организовать вторую так называемую мирную конференцию по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года, передает RT. Первый саммит прошел в Швейцарии 15—16 июня, без приглашения Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что на мирном саммите стало очевидно, что украинский конфликт невозможно разрешить без участия российской стороны, сообщал 360.ru.

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Российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. «Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта», — передает слова Зеленского ТАСС. Он добавил, что к ноябрю 2024 должна быть завершена подготовка к ее проведению. Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщал, что власти Украины намерены организовать вторую так называемую мирную конференцию по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года, передает RT. Первый саммит прошел в Швейцарии 15—16 июня, без приглашения Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что на мирном саммите стало очевидно, что украинский конфликт невозможно разрешить без участия российской стороны, сообщал 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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