Зеленский сделал важное заявление по достижению мира с Россией

Зеленский: Россия должна участвовать во второй мирной конференции по Украине

15 июля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский готов пригласить РФ на вторую мирную конференцию в ноябре Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. «Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта», — передает слова Зеленского ТАСС. Он добавил, что к ноябрю 2024 должна быть завершена подготовка к ее проведению. Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщал, что власти Украины намерены организовать вторую так называемую мирную конференцию по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года, передает RT. Первый саммит прошел в Швейцарии 15—16 июня, без приглашения Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что на мирном саммите стало очевидно, что украинский конфликт невозможно разрешить без участия российской стороны, сообщал 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. «Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта», — передает слова Зеленского ТАСС. Он добавил, что к ноябрю 2024 должна быть завершена подготовка к ее проведению. Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщал, что власти Украины намерены организовать вторую так называемую мирную конференцию по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года, передает RT. Первый саммит прошел в Швейцарии 15—16 июня, без приглашения Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что на мирном саммите стало очевидно, что украинский конфликт невозможно разрешить без участия российской стороны, сообщал 360.ru.