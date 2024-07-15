Зеленский сделал важное заявление по достижению мира с Россией

Российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта», — передает слова Зеленского ТАСС. Он добавил, что к ноябрю 2024 должна быть завершена подготовка к ее проведению.
Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщал, что власти Украины намерены организовать вторую так называемую мирную конференцию по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года, передает RT. Первый саммит прошел в Швейцарии 15—16 июня, без приглашения Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что на мирном саммите стало очевидно, что украинский конфликт невозможно разрешить без участия российской стороны, сообщал 360.ru.
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