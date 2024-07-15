Богатые промышленники везут в Свердловскую область Митю Фомина, «Мою Мишель» и других звезд

На День металлурга для свердловчан выступят Митя Фомин, «Моя Мишель» и «Градусы»
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«Моя Мишель» споет в Верхней Пышме Фото:

В ближайшие выходные, 20 и 21 июля, в Свердловской области отгремит День металлурга, который во многих населенных пунктах региона совпадает с Днем города. По этому случаю запланированы масштабные гуляния с участием звезд. Каких именно — разбиралось URA.RU.

Каменск-Уральский

День металлурга местные жители отметят раньше всех — 19 июля. На площади Ленинского Комсомола на сцену выйдет «Хор Турецкого», которого везет Синарский трубный завод (входит в Трубную металлургическую компанию). На следующий день — 20 июля — здесь же Уральский алюминиевый завод (относится к «Русал») организует концерт группы «Город 312».

Карпинск

Спонсором мероприятия 19 июля выступает «Полиметалл», который приглашает краснотурьинцев на празднование Дня металлурга и Дня города. С 17:00 начнется концертная программа, а в финале споет экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин.

Верхняя Пышма

Это главная территория присутствия Уральской горно-металлургической компании, поэтому предприятие решило порадовать горожан сразу четырьмя артистами. 20 июля в Манином парке споет группа «Градусы», а у Дворца спорта — «Моя Мишель», «Рондо» и «Чайф».

Серов

Праздник 20 июля организуют сразу два предприятия — Надеждинский металлургический завод (входит в УГМК) и Серовский завод ферросплавов. Горожан будут ждать на Преображенской площади — здесь пройдут концерты певицы Ирины Салтыковой, дуэта Filatov & Karas и DJ Грува.

Краснотурьинск

Музыкального хедлайнера на День металлурга везет Богословский алюминиевый завод («Русал»). 20 июля в 19:00 на Центральной площади начнется фестиваль «Сила притяжения» с живой музыкой, викторинами и конкурсами, завершится праздник выступлением группы «Фабрика».

Ревда

В городе располагается Среднеуральский медеплавильный завод (УГМК), а значит и здесь без звезд не обойдется. Местом притяжения 20 июля станет парк Дворца культуры. Музыкальным подарком станут Мария Зайцева (одна из основательниц дуэта «2Маши»), певец Хабиб (автор хита «Ягодка-малинка») и группа «На-На».

Первоуральск

В городе, где расположен Первоуральский новотрубный завод (ТМК), на День металлурга выступит группа «Демо». Музыканты выйдут ближе к концу развлекательной программы — примерно в 21:00.

Полевской

Праздник спонсирует Северский трубный завод (ТМК), он продлится два дня — 20 и 21 июля. Но ярких звезд не ожидается: на сцену выйдут певец Жека и рок-группа «Радиосфера».

Алапаевск

Электрометаллургический завод «Нейвасталь» решил устроить праздник позже всех — 21 июля. В этот день на стадионе «Центральный» в 18:30 выступит группа «Градусы».

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В ближайшие выходные, 20 и 21 июля, в Свердловской области отгремит День металлурга, который во многих населенных пунктах региона совпадает с Днем города. По этому случаю запланированы масштабные гуляния с участием звезд. Каких именно — разбиралось URA.RU. День металлурга местные жители отметят раньше всех — 19 июля. На площади Ленинского Комсомола на сцену выйдет «Хор Турецкого», которого везет Синарский трубный завод (входит в Трубную металлургическую компанию). На следующий день — 20 июля — здесь же Уральский алюминиевый завод (относится к «Русал») организует концерт группы «Город 312». Спонсором мероприятия 19 июля выступает «Полиметалл», который приглашает краснотурьинцев на празднование Дня металлурга и Дня города. С 17:00 начнется концертная программа, а в финале споет экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин. Это главная территория присутствия Уральской горно-металлургической компании, поэтому предприятие решило порадовать горожан сразу четырьмя артистами. 20 июля в Манином парке споет группа «Градусы», а у Дворца спорта — «Моя Мишель», «Рондо» и «Чайф». Праздник 20 июля организуют сразу два предприятия — Надеждинский металлургический завод (входит в УГМК) и Серовский завод ферросплавов. Горожан будут ждать на Преображенской площади — здесь пройдут концерты певицы Ирины Салтыковой, дуэта Filatov & Karas и DJ Грува. Музыкального хедлайнера на День металлурга везет Богословский алюминиевый завод («Русал»). 20 июля в 19:00 на Центральной площади начнется фестиваль «Сила притяжения» с живой музыкой, викторинами и конкурсами, завершится праздник выступлением группы «Фабрика». В городе располагается Среднеуральский медеплавильный завод (УГМК), а значит и здесь без звезд не обойдется. Местом притяжения 20 июля станет парк Дворца культуры. Музыкальным подарком станут Мария Зайцева (одна из основательниц дуэта «2Маши»), певец Хабиб (автор хита «Ягодка-малинка») и группа «На-На». В городе, где расположен Первоуральский новотрубный завод (ТМК), на День металлурга выступит группа «Демо». Музыканты выйдут ближе к концу развлекательной программы — примерно в 21:00. Праздник спонсирует Северский трубный завод (ТМК), он продлится два дня — 20 и 21 июля. Но ярких звезд не ожидается: на сцену выйдут певец Жека и рок-группа «Радиосфера». Электрометаллургический завод «Нейвасталь» решил устроить праздник позже всех — 21 июля. В этот день на стадионе «Центральный» в 18:30 выступит группа «Градусы».
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