Как и анонсировало URA.RU, главного врача свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха, против которого бунтовали десятки сотрудников, сняли с должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
«Освободить Мейлаха Бориса Львовича от должности главного врача „Свердловского областного онкологического диспансера“ на основании пункта 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ», — говорится в документе, подписанном 12 июля.
В середине мая коллектив онкоцентра потребовал отставки Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает уникальную больницу и вредит пациентам. Начальнику поставили в вину крайнюю экономию и хамское отношение к подчиненным. Медики писали обращения не только Куйвашеву, но и главе свердловского здравоохранения Андрею Карлову и в федеральный минздрав. В последнее время Мейлах был в отпуске.
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