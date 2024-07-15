Скандал в онкоцентре Екатеринбурга закончился отставкой главврача. Скрин

Главу свердловского онкоцентра Мейлаха сняли с должности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, карапетян армен, орлов алексей, карлов андрей, мерзлякова татьяна, мейлах борис
Борис Мейлах (крайний слева) так и не нашел общий язык с коллективом Фото:

Как и анонсировало URA.RU, главного врача свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха, против которого бунтовали десятки сотрудников, сняли с должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Освободить Мейлаха Бориса Львовича от должности главного врача „Свердловского областного онкологического диспансера“ на основании пункта 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ», — говорится в документе, подписанном 12 июля.

В середине мая коллектив онкоцентра потребовал отставки Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает уникальную больницу и вредит пациентам. Начальнику поставили в вину крайнюю экономию и хамское отношение к подчиненным. Медики писали обращения не только Куйвашеву, но и главе свердловского здравоохранения Андрею Карлову и в федеральный минздрав. В последнее время Мейлах был в отпуске.

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Как и анонсировало URA.RU, главного врача свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха, против которого бунтовали десятки сотрудников, сняли с должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Освободить Мейлаха Бориса Львовича от должности главного врача „Свердловского областного онкологического диспансера“ на основании пункта 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ», — говорится в документе, подписанном 12 июля. В середине мая коллектив онкоцентра потребовал отставки Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает уникальную больницу и вредит пациентам. Начальнику поставили в вину крайнюю экономию и хамское отношение к подчиненным. Медики писали обращения не только Куйвашеву, но и главе свердловского здравоохранения Андрею Карлову и в федеральный минздрав. В последнее время Мейлах был в отпуске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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