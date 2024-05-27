Глава свердловского онкоцентра ушел в отпуск после бунта врачей

Выйдет ли Борис Мейлах из отпуска на прежнюю работу — неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах ушел в отпуск с 27 мая. Это случилось на фоне обращений коллектива больницы, заявившего о недоверии к руководству. Информацию об отпуске URA.RU сообщили сразу три источника из структуры здравоохранения.

«Мейлах ушел в отпуск до 22 июня. В минздраве поговаривают, что с последующим увольнением», — сказал один из собеседников агентства. Второй подтвердил информацию. Третий добавил, что «Мейлах ушел то ли в отпуск, то ли на больничный. На работе его нет».

При этом источники URA.RU в онкоцентре не смогли прокомментировать, где в данное время находится главврач. Никаких заявлений и информации им не поступало. «Работаем в обычном режиме, ведем прием пациентов. Надеемся, что решение по нашему обращению будет принято и озвучено в ближайшее время», — сказал инсайдер.

Коллектив онкоцентра потребовал отставки главврача Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает уникальную больницу и вредит пациентам. Начальнику поставили в вину крайнюю экономию и хамское отношение к подчиненным. Медики написали обращения губернатору Евгению Куйвашеву, главе свердловского здравоохранения Андрею Карлову и в федеральный минздрав. Ответ им обещали дать в конце прошлой недели.