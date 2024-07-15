Текслер рассказал Путину о новых объектах в Магнитогорске. Фото

15 июля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер доложил о результатах региона в металлургической отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 июля рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых социальных объектах в Магнитогорске. Беседа состоялась по ВКС. Глава государства дал старт сразу нескольким проектам, в рамках Дня Металлурга. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. «Мы собираемся разместить в Магнитогорске на территории парка „Притяжение“ новый медицинский центр. К строительству „Академии хоккея“ планируют приступить уже в ноябре этого года, а в конце следующего — его открывать. Проектируются отель и жилой комплекс площадью 600 тысяч квадратных метров», — рассказал Текслер. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников сообщил Путину, что в планах комбината значатся кадровые центры для детей и взрослых, панорамный ресторан. Уже готов видовой холм со всесезонными трассами для горных лыж и тюнинга. В парке «Притяжение» появилось озеро с каскадными водопадами и видовым мостом. На трех детских площадках разместились 140 уникальных детских аттракционов. В 2024 году будет запущен детский развлекательный центр, площадью в десять тысяч квадратных метров. В ходе беседы по видеоконференцсвязи Текслер и Рашников нажали на кнопку, запустив новую коксовую батарею на ММК и большой фонтан в парке «Притяжение». Путин поблагодарил Рашникова и Челябинскую область в целом за достигнутые успехи в металлургии. Путин поблагодарил Челябинскую область за успехи в металлургии Telegram-канал кремля https://t.me/news_kremlin Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 июля рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых социальных объектах в Магнитогорске. Беседа состоялась по ВКС. Глава государства дал старт сразу нескольким проектам, в рамках Дня Металлурга. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. «Мы собираемся разместить в Магнитогорске на территории парка „Притяжение“ новый медицинский центр. К строительству „Академии хоккея“ планируют приступить уже в ноябре этого года, а в конце следующего — его открывать. Проектируются отель и жилой комплекс площадью 600 тысяч квадратных метров», — рассказал Текслер. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников сообщил Путину, что в планах комбината значатся кадровые центры для детей и взрослых, панорамный ресторан. Уже готов видовой холм со всесезонными трассами для горных лыж и тюнинга. В парке «Притяжение» появилось озеро с каскадными водопадами и видовым мостом. На трех детских площадках разместились 140 уникальных детских аттракционов. В 2024 году будет запущен детский развлекательный центр, площадью в десять тысяч квадратных метров. В ходе беседы по видеоконференцсвязи Текслер и Рашников нажали на кнопку, запустив новую коксовую батарею на ММК и большой фонтан в парке «Притяжение». Путин поблагодарил Рашникова и Челябинскую область в целом за достигнутые успехи в металлургии.