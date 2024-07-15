Депутат Останина: правительство меняет систему поддержки семей с детьми

Правительство России меняет вектор демографической политики: если раньше меры поддержки в основном касались многодетных, то теперь будут стимулировать рождаемость в молодых семьях, в которых еще нет детей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, чтобы решить демографический вопрос и вернуться к культуре многодетности, важно начинать поддержку с молодых семей.
В понедельник, 15 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин провел стратсессию по национальным проектам «Молодежь и дети» и «Семья». Глава правительства отметил, что в рамках нацпроекта «Семья» в стране будет выстроена целостная система поддержки, усилена помощь семьям при рождении ребенка, в том числе тем, кто заводит детей, обучаясь в университетах.
«Необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы молодые родители могли совмещать профессиональную деятельность или учебу с воспитанием детей. Для этого предлагается в том числе открывать в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошколят», — подчеркнул Мишустин.
В том числе Мишустин заверил, что у молодых семей будет возможность устроить ребенка в детский сад: их число будет увеличиваться по всей стране, прежде всего в тех населенных пунктах, где «стоит вопрос нехватки». Речь о строительстве более 100 детсадов и реконструкции порядка 2,5 тысяч. Также продолжит работать программа материнского капитала, сохранятся действующие социальные меры, а с 2026 года введут ежегодные семейные выплаты для работающих родителей, у которых двое и более детей.
Рост рождаемости наблюдается только в тех семьях, где уже есть двое и более детей, а молодежь не спешит заводить первого ребенка из-за большого количества препятствий, рассказала URA.RU глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В связи с этим, в стране наблюдается спад рождаемости.
«В стране „застопорилось“ рождение первого ребенка. Молодые семьи с большой осторожностью принимают решение о первенце, вопрос его рождения носит отлагательный характер. Многие уверены, что это связано с необходимостью движения по карьерной лестнице, но это не совсем так. Чтобы появилась многодетная семья, начинать надо с молодой, поэтому акцент сейчас перемещается на именно на студентов», — заверила парламентарий.
Правительство России меняет вектор демографической политики, уверена Останина. Она отметила, что работающие молодые люди, которые зарабатывают себе на жизнь, могут задуматься о «пополнении в семье». «Студенты — будущие квалифицированные трудовые ресурсы, которые могут и хотели бы завести ребенка. Но в то же время, не имеют на то ни возможности ни времени, ни денег. Поэтому государство должно взять на себя функции по воспитанию ребенка», — подчеркнула Останина.
Чтобы эта мера сработала, правительству нужно вводить новые меры поддержки, уверена Останина. Изменение вектора на молодую семью — лишь первый шаг к решению демографического вопроса.
«В том числе, если будут изменены условия для государственной программы „Жилье молодой семье“, потому что у нас сегодня 35 лет, это верхняя планка возраста — это неправильно, и сумма 4,5 миллиарда — это тоже неправильно. Поэтому следующим шагом должно будет изменение вот этой госпрограммы, независимо от того, студенческая семья или работающая», — сказала глава думского комитета.
На последнем совещании с представителями министерства просвещения стало известно, что в настоящее время очереди и нехватка мест в детских садах наблюдается в Оренбуржье, Забайкальском крае, Дагестане и Тыве, рассказала Останина. В том числе проблема сохраняется в спальных районах больших городов. «Может быть количество в детских садах и соответствует числу дошколят, но как правило, их расположение не всегда удобно для родителей. В спальных районах часто наблюдается дефицит детских садов, потому что количество построенного жилья не соответствует количеству социальных объектов, включая детские сады», — резюмировала она.
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